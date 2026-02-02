Dalla Lega a Forza Italia: Attilio Pierro nominato vicesegretario provinciale di Salerno

Forza Italia rafforza i propri vertici nel territorio salernitano con un nuovo innesto operativo. Il deputato Attilio Pierro è stato ufficialmente nominato vicesegretario provinciale del partito a Salerno, ricevendo una specifica delega agli enti locali. La decisione si inserisce in una strategia di consolidamento della struttura azzurra in Campania, puntando su figure di esperienza parlamentare per coordinare l’attività politica locale.

Obiettivi e deleghe del nuovo incarico provinciale

La nomina di Pierro mira a potenziare il dialogo tra i vertici del partito e le amministrazioni comunali della provincia. Il neo vicesegretario avrà il compito di monitorare e supportare l’attività degli enti locali, fungendo da raccordo tra le esigenze dei territori e la linea politica regionale e nazionale.

L’iniziativa punta a costruire una proposta politica moderata e radicata, capace di rispondere alle istanze della comunità salernitana attraverso il lavoro dei propri rappresentanti istituzionali.

Le dichiarazioni e l’impegno verso il territorio

Il deputato ha accolto l’incarico con gratitudine, sottolineando l’importanza di questo nuovo ruolo per il futuro della provincia. Pierro ha voluto rivolgere un ringraziamento diretto al Segretario regionale Fulvio Martusciello per la scelta compiuta, confermando la propria volontà di agire in sinergia con i cittadini e gli amministratori.

“La nomina a Vicesegretario provinciale di Forza Italia a Salerno con delega agli enti locali rappresenta per me un grande onore e una responsabilità che intendo svolgere con impegno e spirito di servizio”, ha dichiarato Pierro, aggiungendo di voler mettere immediatamente a disposizione del partito le proprie competenze. “Metto sin da subito a disposizione del partito, dei nostri amministratori e di tutti i cittadini la mia esperienza e le mie competenze, con l’obiettivo di rafforzare ulteriormente la presenza di Forza Italia sul territorio”.

Verso il consolidamento di Forza Italia nel salernitano

L’orizzonte operativo indicato dal neo vicesegretario riguarda la crescita costante del partito e la determinazione nel perseguire il benessere della provincia. Attilio Pierro ha ribadito che il suo lavoro sarà orientato a sostenere una politica vicina alle persone, con l’intento di garantire una presenza sempre più incisiva di Forza Italia. “Continuerò a lavorare con determinazione per il bene della provincia e per il futuro del nostro partito”, ha concluso il deputato nella nota ufficiale.