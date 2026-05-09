Attualità

Dal Cilento a Napoli: l’IIS IPSAR Piranesi protagonista a #ORIENTAlife

Gli studenti dell’IIS IPSAR Piranesi di Capaccio Paestum brillano a #ORIENTAlife presso l’Università Parthenope. Un racconto di eccellenza tra cucina identitaria e orientamento professionale

Alessandra Pazzanese
Studenti Piranesi

Una rappresentanza di allievi, docenti e assistenti tecnici dell’indirizzo IPSSEOA dell’IIS IPSAR Piranesi ha partecipato con entusiasmo alla manifestazione “#ORIENTAlife – La scuola orienta per la vita”. L’evento, organizzato dall’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, si è svolto oggi presso l’Università degli Studi di Napoli Parthenope.

È stata un’importante occasione di crescita e confronto che ha permesso ai nostri studenti di vivere un’esperienza formativa significativa, mettendo in pratica competenze, creatività e spirito di collaborazione in un contesto accademico e professionale di prestigio.

Il Cilento nel piatto: il contest sulla cucina identitaria

Il cuore della partecipazione ha riguardato il contest dedicato alla presentazione di un piatto identitario del territorio. L’iniziativa ha rappresentato un momento fondamentale per la valorizzazione delle tradizioni enogastronomiche del Cilento, raccontate dagli alunni attraverso passione, impegno e alta professionalità.

I ragazzi hanno saputo trasformare le materie prime della nostra terra in un racconto esperienziale, dimostrando quanto lo studio teorico trovi il suo compimento ideale nella pratica e nella narrazione del gusto.

La scuola come ponte verso il futuro professionale

Esperienze come questa rafforzano nei giovani la consapevolezza delle proprie capacità e l’importanza del legame con il territorio. L’IIS IPSAR Piranesi conferma così la sua missione: trasformare la scuola in uno spazio educativo dinamico, capace di orientare, motivare e accompagnare gli studenti nella costruzione del proprio futuro umano e professionale.

La partecipazione a #ORIENTAlife non è stata solo una vetrina, ma un passo concreto verso l’inserimento consapevole dei nostri futuri chef e professionisti dell’accoglienza nel mondo del lavoro.

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