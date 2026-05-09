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Da Trieste alla Sardegna a piedi: l’impresa di Luca Terenziani fa tappa nel Cilento

Da Trieste alla Sardegna a piedi: Luca Terenziani fa tappa nel Cilento. La storia del "camminatore d'Italia" che sfida due malattie autoimmuni sul Sentiero Italia

Alessandra Pazzanese

Luca Terenziani, 43 anni, originario del Veneto e noto per l’impresa in cui si sta cimentando: percorrere a piedi e in solitaria i quasi 8.000 km del Sentiero Italia CAI, è arrivato nel Cilento.

Ieri, l’ex runner agonista e attuale camminatore per passione ha fatto tappa a Piaggine, dove i microfoni e le telecamere di InfoCilento lo hanno raggiunto per farsi raccontare la sua impresa.

Il viaggio: i numeri di una sfida epica

Nelle prossime ore Terenziani, partito il 18 maggio 2025 da Muggia (Trieste) con l’obiettivo di raggiungere la Sardegna, varcherà il confine con la Basilicata. Il suo non è un semplice viaggio, ma una prova di resistenza estrema che prevede:

  • Oltre 350.000 metri di dislivello positivo.
  • Quasi un anno di cammino continuativo.
  • Zaino in spalla e tenda come unica casa.

Oltre il limite: la forza contro la malattia

La storia di Luca è un monito a non scoraggiarsi e ad andare oltre i limiti: il “camminatore d’Italia”, così è stato definito, convive con due malattie autoimmuni che, tuttavia, non lo hanno fermato.

“Gli abitanti del Cilento sono persone estremamente accoglienti e ospitali”, ha dichiarato Luca ai nostri microfoni.

Attraverso i social, Terenziani narra le tappe del suo lunghissimo cammino, descrivendo gli incontri, le storie con cui viene in contatto e mostrando le meraviglie della flora e della fauna dei luoghi che raggiunge, trasformando la sua esperienza personale in un racconto collettivo di amore per la natura.

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