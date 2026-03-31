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Cilento Sud, firmato il Masterplan: 13 Comuni uniti per la rigenerazione e il turismo sostenibile

Al via il Masterplan Cilento Sud: 13 comuni firmano in Regione per rigenerazione, turismo sostenibile e mobilità. Scopri tutti i dettagli del piano

Maria Emilia Cobucci
Masterplan Cilento Sud

Questa mattina, presso Palazzo Santa Lucia, è stato compiuto un passo decisivo per il futuro del territorio cilentano. Alla presenza del Presidente della Regione Campania, Roberto Fico e del presidente della provincia di Salerno, Giovanni Guzzo, è stato ufficialmente sottoscritto il Masterplan Cilento Sud, un piano strategico mirato alla rigenerazione e allo sviluppo sostenibile dell’area costiera.

I Comuni coinvolti

Il progetto abbraccia una vasta area che va da Montecorice a Sapri, coinvolgendo complessivamente 13 enti comunali:

  • Ascea, Camerota, Casal Velino, Centola, Ispani;
  • Montecorice, Pisciotta, Pollica, San Giovanni a Piro;
  • San Mauro Cilento, Santa Marina, Sapri e Vibonati.

Le linee strategiche: ambiente, turismo e mobilità

Il Masterplan non è solo una sigla, ma un contenitore di interventi concreti volti a trasformare il volto della costa. Tra le priorità individuate figurano:

  1. Sostenibilità e Ambiente: Sviluppo di Green Communities e interventi mirati per il contrasto all’erosione costiera.
  2. Identità e Cultura: Valorizzazione della Dieta Mediterranea e del ricchissimo patrimonio naturalistico e storico locale.
  3. Turismo 365 giorni l’anno: Promozione di un’offerta turistica destagionalizzata per superare la stagionalità dei flussi.
  4. Infrastrutture: Potenziamento dell’accessibilità e creazione di una rete di mobilità integrata per collegare meglio l’intero territorio.

Un investimento corale per garantire al Cilento Sud una crescita che sappia coniugare tutela del paesaggio e sviluppo economico.

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