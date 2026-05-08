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Cicerale, via libera a un milione di euro per la sicurezza stradale e del territorio

Importante finanziamento da quasi un milione di euro per il Comune di Cicerale: previsti interventi strategici per la viabilità e la gestione delle acque in contrada San Felice

Redazione Infocilento
Cicerale

Importante risultato per il Comune di Cicerale sul fronte della tutela del territorio e della sicurezza infrastrutturale. Con il decreto relativo agli interventi di “Messa in sicurezza degli edifici e del territorio”, l’ente è risultato beneficiario di un finanziamento pari a 995.500,00 euro.

Interventi in contrada San Felice

Le risorse saranno destinate a interventi di messa in sicurezza delle strade comunali e delle acque superficiali nell’area di contrada San Felice, con l’obiettivo di migliorare la sicurezza, la viabilità e la tutela del territorio. Si tratta di uno stanziamento particolarmente rilevante per il Comune, che consentirà di intervenire su criticità presenti da tempo attraverso opere strategiche per la comunità.

Il commento del sindaco Giorgio Ruggiero

«È un risultato importante per Cicerale – dichiara il sindaco Giorgio Ruggiero – che premia il lavoro amministrativo svolto e ci permette di programmare interventi fondamentali per la sicurezza e la salvaguardia del territorio comunale».

Valorizzazione del territorio comunale

L’amministrazione comunale sottolinea come il finanziamento rappresenti un ulteriore passo nel percorso di valorizzazione e messa in sicurezza del territorio, attraverso la capacità di intercettare risorse utili allo sviluppo della comunità locale.

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