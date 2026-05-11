Centola riceve la reliquia di san Carlo Acutis: al via la raccolta per il nuovo reliquiario

La comunità di Centola si appresta a vivere un momento di profonda spiritualità e partecipazione collettiva. Il vescovo di Assisi donerà al vescovo della diocesi di Vallo della Lucania, Mons. Vincenzo Calvosa, una reliquia “ex corporis” di san Carlo Acutis. Questo dono, destinato specificamente alla comunità centolese, rappresenta un legame significativo con il giovane santo che, nel corso della sua vita, ha frequentato e lasciato tracce del suo percorso umano proprio in questo territorio del Cilento.

Un progetto comune per la custodia del dono

Per accogliere e onorare degnamente la reliquia, la parrocchia locale ha avviato i lavori per la realizzazione di un reliquiario. L’obiettivo è creare un segno visibile che possa custodire il dono e fungere da punto di riferimento per il cammino di fede dei fedeli. L’iniziativa non si limita a un aspetto puramente materiale, ma mira a coinvolgere attivamente i cittadini in un progetto di comunione e accoglienza, affinché l’esempio di Carlo Acutis continui a ispirare giovani e famiglie.

La solidarietà internazionale da Hazleton

L’importanza dell’evento ha varcato i confini nazionali, attirando l’attenzione della comunità di Hazleton, negli Stati Uniti. I fedeli americani, che hanno recentemente ospitato una mostra eucaristica dedicata al santo proveniente da New York, hanno dimostrato la loro vicinanza promuovendo una colletta durante le celebrazioni liturgiche. I fondi raccolti oltreoceano saranno destinati proprio a sostenere le spese per l’acquisto e la creazione del reliquiario a Centola, sottolineando l’universalità del messaggio del “patrono di internet”.

Modalità di partecipazione alla colletta parrocchiale

La parrocchia di San Nicola di Mira ha invitato chiunque lo desideri a contribuire alla realizzazione dell’opera con un gesto concreto. Ogni donazione è considerata una parte fondamentale di questo percorso comunitario. Per facilitare le operazioni di sostegno, sono stati resi noti gli estremi bancari per le donazioni: l’IBAN di riferimento è IT92N0306909606100000075766 (BIC: BCITITMM), intestato alla Parrocchia San Nicola di Mira.