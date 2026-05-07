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Castellabate prepara le spiagge per l’estate: via alla manutenzione al Pozzillo

Al via le operazioni di pulizia e ripristino degli arenili a Castellabate. Si parte dalla spiaggia del Pozzillo con interventi mirati alla tutela della Posidonia e al miglioramento dei collegamenti pedonali

Ernesto Rocco
Castellabate spiagge

Il Comune di Castellabate si prepara all’ormai imminente arrivo della stagione estiva. Sono attualmente in corso gli interventi di ripristino, pulizia e manutenzione degli arenili. Le prime attività sono svolte in località Pozzillo, tra le spiagge più importanti del territorio, che congiunge le frazioni di Santa Maria e San Marco.

Tutela ambientale e gestione della posidonia

Nell’ambito degli interventi, particolare cura è dedicata alla rimozione controllata e alla salvaguardia della Posidonia spiaggiata a seguito delle mareggiate che hanno caratterizzato il litorale durante il periodo invernale. Ogni attività viene svolta nel pieno rispetto dell’ambiente e con l’obiettivo di coniugare manutenzione, sostenibilità e tutela del patrimonio naturalistico.

Ripristino delle infrastrutture e accessibilità

I lavori prevedono anche il ripristino e il completamento della passerella pedonale, un’opera di collegamento fondamentale per migliorare la fruibilità dell’arenile. Nei prossimi giorni tali interventi riguarderanno anche le altre spiagge dell’intera fascia costiera del Comune. L’obiettivo è restituire alla comunità arenili più sicuri, decorosi e sostenibili, valorizzando i tratti più suggestivi del territorio comunale.

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