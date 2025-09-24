Castellabate: potenziati i servizi sanitari, nuovi locali per il Saut e un ambulatorio virtuale

Un progetto ambizioso che mira alla realizzazione di un moderno spazio fisico attrezzato dove i cittadini possono accedere a visite mediche specialistiche in modalità televisita

Castellabate, sevizio sanitario

Dopo il recente accordo stipulato con l’ASL Salerno per la concessione in comodato gratuito trentennale di parte della struttura del locale Saut in Via SS. Martiri di Nassiriya nella frazione di Santa Maria, l’Amministrazione Comunale di Castellabate è pronta a potenziare i servizi di assistenza sociali e sanitari sul territorio.

L’obiettivo

Nello specifico si tratta di due locali ubicati al piano terra dell’edificio principale, ora in disuso, che verranno completamente riqualificati e ristrutturati per essere trasformati in un nuovo importante punto di riferimento per la sanità di Castellabate e dei territori limitrofi. Tali spazi, verranno popolati da medici di medicina generale AFT che daranno un concreto aiuto al sistema sanitario locale, incrementando la presenza di servizi fondamentali per la popolazione. In tal senso è stato firmato anche un protocollo d’intesa per l’attivazione di un ambulatorio virtuale di comunità. Un progetto ambizioso che mira alla realizzazione di un moderno spazio fisico attrezzato dove i cittadini possono accedere a visite mediche specialistiche in modalità televisita, senza dover raggiungere ospedale o distretti sanitari, rappresentando così un ponte tra sanità digitale e comunità locale. In questo modo, sfruttando la tecnologia, si avvicinano i servizi sanitari ai cittadini, soprattutto a chi ha difficoltà di spostamento o non possiede competenze digitali.

I commenti

“In un’ottica di collaborazione e sinergia con l’ASL Salerno, consapevole delle difficoltà che caratterizzano il nostro territorio dal punto di vista sanitario, questo progetto è un passo significativo per la comunità che mette al centro la salute delle persone. _-Con questi lavori non solo restituiamo funzionalità ai locali, ma apriamo la strada a un modo nuovo di vivere la sanità sul territorio. L’introduzione della telemedicina, infatti, significa portare i servizi direttamente più vicini alle persone, riducendo disagi, tempi di attesa e garantendo un’assistenza più moderna ed efficiente”, annuncia il Sindaco di Castellabate, Marco Rizzo.

