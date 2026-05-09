Castellabate, il campo “De Vivo” cambia volto: al via il bando per gestione e riqualificazione

Con la Delibera di Giunta n. 106 del 6 maggio 2026, il Comune di Castellabate ha approvato le linee di indirizzo per la pubblicazione di un avviso esplorativo. L’iniziativa è volta all’acquisizione di proposte per la gestione dell’impianto sportivo “De Vivo”, situato nella frazione di San Marco, e per la realizzazione dei necessari interventi di riqualificazione e valorizzazione.

L’Amministrazione ha recentemente ottenuto dalla Regione Campania il comodato trentennale del complesso immobiliare. L’obiettivo primario è restituire alla cittadinanza uno spazio moderno, partendo dal nucleo centrale della struttura che comprende un campo di calcio di circa 6.000 metri quadrati.

Dal recupero alla creazione di un polo polifunzionale

Sebbene con la precedente deliberazione n. 188/2025 fosse già stato stanziato un primo investimento di 25.000 euro per il recupero, l’Amministrazione ha deciso di ampliare la visione progettuale.

A seguito di nuovi approfondimenti, l’ente punta ora a un intervento strutturale più ambizioso. Oltre all’ammodernamento del terreno di gioco e degli impianti tecnologici, l’avviso esplorativo apre alla possibilità di realizzare nuove aree dedicate a diverse discipline, tra cui tennis, basket e spazi polifunzionali. L’iter segue le disposizioni dell’articolo 4 del Decreto Legislativo n. 38/2021.

Le parole dell’Amministrazione: sport e aggregazione sociale

Il Sindaco di Castellabate, Marco Rizzo, ha sottolineato l’importanza strategica dell’operazione:

“Con questo avviso vogliamo aprire una nuova fase per il recupero e la valorizzazione dell’impianto De Vivo. L’obiettivo è individuare proposte serie e qualificate che consentano di restituire alla comunità uno spazio moderno, sicuro e funzionale, capace di diventare un punto di riferimento per lo sport e per l’aggregazione sociale”.

Sulla stessa scia il Consigliere allo Sport, Gianmarco Rodio, che punta l’accento sul valore sociale del progetto:

“Parliamo di un’infrastruttura importante per il territorio e per le giovani generazioni. Attraverso questo percorso vogliamo favorire una gestione capace di coniugare qualità degli impianti, inclusione sociale e valorizzazione delle attività sportive, creando nuove opportunità per associazioni, famiglie e ragazzi”.

Tutti gli atti relativi all’avviso sono consultabili sul sito istituzionale del Comune di Castellabate.