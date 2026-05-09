Castellabate, bagno di folla per un importante casting cinematografico: in 2mila in Villa Matarazzo

Una due giorni full immersion a Castellabate per i casting di un importante progetto cinematografico che si sono svolti in Villa Matarazzo. Il noto borgo cilentano, infatti, sarà ben presto protagonista sul grande schermo con il paese che si trasformerà in un vero e proprio set a cielo aperto. Sono state circa 2 mila le presenze registrate. Un risultato che testimonia entusiasmo, partecipazione e una grande attenzione verso Castellabate.

Il casting

Sono state centinaia le persone provenienti da Castellabate e dai comuni limitrofi che hanno provato il casting per entrare a far parte dell’ambizioso progetto cinematografico che sta nascendo. Si è tratta di un primo step con scatti fotografici per tutti i partecipanti che ora sperano di essere richiamati per un secondo colloquio direttamente con la produzione che a lavoro per la realizzazione del film.

Soddisfazione è stata espressa anche dall’Amministrazione Comunale di Castellabate: “Abbiamo messo in campo una macchina organizzativa, insieme alla produzione cinematografica, che ha funzionato alla perfezione garantendo accoglienza e supporto logistico nonostante l’elevata affluenza.

Ogni iniziativa di questo livello contribuisce a raccontare la bellezza autentica di Castellabate, valorizzandone il patrimonio paesaggistico e l’ospitalità. Un’occasione di crescita per tutta la comunità”.