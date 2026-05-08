Castellabate: avvistata Alessandra Amoroso, foto e sorrisi con i fan sul lungomare di Santa Maria

Sorpresa nel pomeriggio di oggi a Castellabate, dove Alessandra Amoroso è stata avvistata lungo il lungomare di Santa Maria. La cantante, tra le artiste più amate del panorama musicale italiano, ha attirato immediatamente l’attenzione di residenti e passanti presenti. In tanti l’hanno riconosciuta durante la passeggiata sul lungomare, fermandosi per salutarla e chiederle una foto ricordo.

La presenza a Castellabate

Alessandra Amoroso si è mostrata particolarmente disponibile e sorridente, concedendosi con grande cordialità ai fan tra selfie, saluti e momenti di convivialità che non sono passati inosservati.

La presenza dell’artista nel Cilento sarebbe legata anche a motivi personali: il compagno, infatti, è originario di Olevano sul Tusciano, nel Salernitano. Una visita dunque all’insegna del relax e della scoperta del territorio, che conferma ancora una volta il fascino esercitato dal Cilento anche sui volti noti del mondo dello spettacolo.

L’avvistamento ha rapidamente fatto il giro dei social, dove in molti hanno condiviso foto e racconti dell’incontro con la cantante sul lungomare di Santa Maria, trasformando il pomeriggio in un piccolo evento inatteso per fan e curiosi