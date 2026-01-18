Castel San Lorenzo, la Pro Loco celebra 50 anni: festa in piazza

Dance Tarantella il prossimo 31 gennaio a Castel San Lorenzo per 50 anni della Pro Loco Locale

Dance Tarantella

Sabato 31 gennaio 2026, Castel San Lorenzo si prepara a vivere una serata indimenticabile in occasione del 50° anniversario della fondazione della Pro Loco locale. L’evento, patrocinato dal Comune di Castel San Lorenzo e dall’UNPLI (Unione Nazionale Pro Loco d’Italia), si svolgerà in Piazza Giovanni Paolo II e promette di coinvolgere cittadini e visitatori in un’atmosfera festosa e vibrante.

L’evento

Il cuore della celebrazione sarà Dance Tarantella – la Festa Folk Elettronica, un format originale che fonde le sonorità della tradizione popolare con le vibrazioni della musica elettronica. Un’occasione unica per riscoprire la tarantella in chiave contemporanea, tra balli, luci e ritmi coinvolgenti.

L’iniziativa rappresenta non solo un tributo alla storia della Pro Loco, nata nel 1976, ma anche un momento di valorizzazione culturale e aggregazione sociale. L’ingresso è libero e l’evento si rivolge a tutte le fasce d’età, con l’obiettivo di celebrare mezzo secolo di impegno per il territorio.

