Castel San Lorenzo: il 13enne Giovanni Mucciolo Campione Nazionale di kickboxing

Il tredicenne di Castel San Lorenzo, Giovanni Mucciolo, ha vinto per il secondo anno consecutivo il titolo di Campione Italiano Assoluto nella categoria Cadetti e nella specialità Kick boxing.

La formazione

Il giovane campione fa parte del Team Brenca e si allena presso la “Fortress Gym” di Roccadaspide, allievo dell’allenatore Renato Brenca, dopo aver vinto tutte le fasi regionali, ha gareggiato nei campionati nazionali aggiudicandosi il podio. L’importante gara si è svolta a Bari.

I complimenti del sindaco

Tanti i messaggi di congratulazioni per Mucciolo giunti dal suo team, dal suo allenatore, da tutta la Fortress Gym e da Roccadaspide e Castel San Lorenzo. Proprio il sindaco di Castel San Lorenzo, nei giorni scorsi, aveva diffuso il messaggio di in bocca al lupo per il campione, da parte di tutta la comunità.