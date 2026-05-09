Calcio

Casertana-Salernitana, parte l’assalto alla Serie B: le possibili scelte di Cosmi per l’andata dei playoff

Al via la fase nazionale dei playoff di Serie C: la Salernitana fa visita alla Casertana per l'andata. Dubbi di formazione, il ballottaggio in mezzo al campo e la carta Inglese per mister Cosmi.

Antonio Pagano

Inizia da Caserta il lungo cammino della Salernitana verso la promozione in Serie B; domenica 10 maggio allo stadio “Alberto Pinto” si terrà la gara d’andata della prima fase nazionale dei playoff, il calcio d’inizio è fissato per le ore 21.00.

I granata se la vedranno di nuovo con la Casertana, squadra con cui la Bersagliera ha già avuto un doppio confronto in campionato: nella gara d’andata finì 2 a 1 a Salerno, mentre nel ritorno ebbe la meglio la formazione rossoblù, che vinse di misura grazie alla rete di Butić. La Casertana, che ha chiuso il campionato al quinto posto, si è qualificata alla fase nazionale dopo aver battuto l’Atalanta U23 nel primo turno e pareggiando per 1 a 1 contro il Crotone nel secondo turno dei playoff. Ora il doppio confronto con la squadra di Cosmi: il ritorno è in programma per mercoledì 12 maggio.

Il report degli allenamenti: stop per Arena, oggi la rifinitura al Mary Rosy

Nell’allenamento di ieri gli uomini guidati da mister Serse Cosmi hanno svolto un lavoro essenzialmente tattico. Matteo Arena è rimasto a riposo a causa di un risentimento muscolare. Le sue condizioni saranno valutate nelle prossime ore. Oggi la seduta di rifinitura alle 15:30, sempre al Mary Rosy.

Il test contro il Faiano: le indicazioni tattiche per Cosmi davanti ai tifosi

Prove tecniche nel test contro il Faiano dello scorso giovedì, che si è giocato con tanti tifosi sugli spalti dell’Arechi. Davanti a Donnarumma dal 1′ c’erano Berra, insieme a Matino e Anastasio. La coppia di centrocampo della prima frazione era composta da Gyabuaa e Capomaggio, con Villa e Quirini sugli esterni. In attacco minuti anche per Antonucci sulla trequarti e per Inglese, che ha composto il tandem insieme a Lescano.

Nella seconda frazione di gioco spazio anche a Brancolini in porta, Cabianca, Golemic e Di Vico in difesa, sugli esterni Longobardi e Achik, mentre al centro del campo Carriero e Tascone. Ferrari e Molina in attacco con Ferraris alle spalle. È partito inizialmente fuori De Boer, che durante la prima metà della seconda frazione si è riscaldato in solitaria ai bordi del campo e ha poi preso il posto di Tascone.

Le probabili scelte per domenica: i ballottaggi a centrocampo e il fattore Villa

Domenica il tecnico dei granata potrebbe ripartire ancora dal 3-4-1-2. Scalpita Villa, apparso il più in forma tra i giocatori al rientro. Il suo ritorno potrebbe modificare anche gli equilibri sulle corsie laterali, con Longobardi pronto eventualmente a spostarsi sulla destra.

In mezzo al campo, invece, la concorrenza è altissima. Kees De Boer resta uno dei punti fermi della squadra, ma accanto a lui si giocano il posto in quattro: Tascone, Gyabuaa, Capomaggio e Carriero, con Cosmi che vuole intensità e dinamismo a centrocampo. Davanti si va verso la conferma del tridente composto da Ferraris, Ferrari e Lescano.

La carta Roberto Inglese: l’arma in più dei granata per i playoff

Attenzione però anche a Roberto Inglese. L’attaccante non ha ancora i 90 minuti nelle gambe ma le sensazioni sul suo stato fisico sono positive: il centravanti ex Chievo è apparso in grande forma nella sfida contro il Faiano, mostrando belle giocate e servendo l’assist dell’1-0 per Antonucci. Buone notizie, quindi, per mister Cosmi.

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