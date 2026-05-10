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Casalbuono punta sulla mobilità green: arriva il bike sharing

Il Comune di Casalbuono approva il progetto di bike sharing in sinergia con l'Ente Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni. Scopri i dettagli della nuova rete di mobilità sostenibile.

Erminio Cioffi
Bike sharing

Casalbuono compie un passo concreto verso una mobilità più sostenibile e attenta all’ambiente. La Giunta comunale ha approvato l’atto di indirizzo relativo ai lavori di mobilità mediante la creazione di un servizio di bike sharing, nell’ambito di un progetto promosso dall’Ente Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni.

Una rete integrata per il Parco Nazionale

L’intervento rientra in un più ampio programma del Parco finalizzato alla realizzazione di una rete di postazioni di bike sharing sull’intero territorio del Parco Nazionale. L’obiettivo è incentivare forme di trasporto ecocompatibili, migliorare la fruibilità dei centri abitati e valorizzare il territorio dal punto di vista turistico e ambientale.

La posizione strategica delle nuove postazioni

L’Amministrazione comunale ha individuato come area idonea per l’installazione delle postazioni di bike sharing lo spazio antistante l’impianto sportivo comunale. Tale scelta è stata dettata dalla funzionalità dell’area sotto il profilo dell’accessibilità, della fruibilità pubblica e dell’integrazione con i servizi esistenti.

Un’opportunità di sviluppo per la comunità di Casalbuono

L’iniziativa rappresenta un’opportunità significativa per la comunità di Casalbuono, favorendo una mobilità alternativa, sostenibile e accessibile. Il progetto è capace di migliorare la qualità della vita dei cittadini e di offrire nuove possibilità di scoperta del territorio, in linea con le politiche ambientali e di sviluppo sostenibile promosse.

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