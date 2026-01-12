Casal Velino: Emanuela Zagaria, hairstylist nella fiction “La Preside” con Luisa Ranieri

C’è anche il lavoro e la professionalità di Emanuela Zagaria, hairstylist originaria di Casal Velino, dietro La Preside, la nuova fiction di Rai 1 che debutta oggi in prima serata. Inserita nel reparto capelli della produzione, Zagaria ha preso parte a un progetto televisivo di alto profilo, confermando un percorso costruito con passione, competenza e dedizione nonostante la giovane età.

Chi è Emanuela Zagaria

Grazie alla sua preparazione e a un approccio professionale già maturo, Emanuela Zagaria è riuscita negli anni a ottenere collaborazioni significative nel settore audiovisivo, distinguendosi per attenzione al dettaglio e capacità di lavorare in contesti complessi e strutturati come quelli delle grandi produzioni televisive. La partecipazione a La Preside rappresenta un ulteriore passo in avanti nel suo percorso professionale e un riconoscimento concreto del suo talento.

La fiction

La fiction La Preside, in onda in prima visione su Rai 1, è interpretata da Luisa Ranieri ed è ispirata a una storia vera. La serie, articolata in quattro puntate, racconta la vicenda di una donna convinta che la scuola sia l’unica via di salvezza possibile in un contesto difficile, segnato dal degrado e dall’assenza di opportunità.

È la storia di Eugenia Carfora, dirigente di Caivano, che con determinazione e passione ha trasformato un istituto in difficoltà in un luogo di legalità e speranza per studenti e famiglie. Una battaglia quotidiana combattuta tra aule scolastiche e quartieri complessi, dove l’istruzione diventa presidio civile e strumento di riscatto.

Prodotta da Bibi Film TV di Angelo Barbagallo e da Zocotoco di Luca Zingaretti, in collaborazione con Rai Fiction e con la partecipazione di Netflix, La Preside è diretta da Luca Miniero, regista legato aI Cilento con “Benvenuti al Sud”.

Un progetto che unisce racconto civile e qualità produttiva, valorizzando anche il lavoro di professionisti come Emanuela Zagaria, protagonisti silenziosi ma fondamentali del successo di una grande fiction italiana.