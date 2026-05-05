Casal Velino 2026: il programma della lista “Il Veliero” tra continuità e progetti strategici

La lista “Il Veliero – Unità, Continuità ed Innovazione” si conferma sulla scena politica di Casal Velino in vista delle elezioni di aprile 2026. Il gruppo legato all’amministrazione uscente, guidata da Silvia Pisapia, ha diffuso un programma che punta sulla valorizzazione delle risorse territoriali — dal mare all’agricoltura di qualità — per trasformarle in opportunità concrete di sviluppo e servizi.

Gli interventi strategici per il territorio

Il documento programmatico identifica tre pilastri fondamentali per il prossimo mandato. In primo luogo, l’amministrazione intende agire con costanza per reperire finanziamenti destinati a contrastare l’erosione costiera. Parallelamente, è prevista la messa in sicurezza del porto di Marina di Casal Velino attraverso l’ottimizzazione delle strutture per ridurre il fenomeno dell’interrimento. Infine, spicca il completamento del Lungomare Speranza e il rifacimento del Canale Truvolo.

Ambiente e rigenerazione urbana

L’ambiente, nel programma amministrativo, è considerato una risorsa economica e sociale primaria. Tra i progetti già avviati o in fase di approvazione figurano:

Un intervento di rigenerazione urbana all’ingresso di Marina di Casal Velino dal valore di 1,2 milioni di euro , comprensivo di aree ristoro e parchi giochi.

all’ingresso di Marina di Casal Velino dal valore di , comprensivo di aree ristoro e parchi giochi. La riqualificazione del parcheggio del porto (investimento di 3 milioni di euro ) per la creazione di un centro di accoglienza turistica e spazi commerciali.

) per la creazione di un centro di accoglienza turistica e spazi commerciali. Interventi nelle frazioni, come la sistemazione di Piazza Sant’Antonio ad Acquavella e la realizzazione di un parco giochi a Verduzio a servizio del nuovo asilo nido.

ad Acquavella e la realizzazione di un parco giochi a Verduzio a servizio del nuovo asilo nido. La valorizzazione del centro urbano del Capoluogo con la creazione di un museo ed itinerario etnoantropologico da 1 milione di euro.

Infrastrutture e servizi ai cittadini

Sul fronte della viabilità, è previsto un investimento di 3 milioni di euro finanziato dalla Regione Campania per il rifacimento dei manti stradali e dei sottoservizi. Grande attenzione, si legge ancora, è rivolta all’edilizia scolastica: dopo la ricostruzione della scuola primaria di Marina, l’obiettivo è trasformare l’edificio del Capoluogo in un Centro Polifunzionale a supporto della didattica. In ambito sportivo, si punta alla realizzazione di una pista di atletica a Marina, con un progetto già candidato a finanziamento per quasi 2 milioni di euro.

Turismo e inclusione sociale

L’offerta turistica punta sulla destagionalizzazione e sulla creazione di una rete tra operatori, valorizzando i centri storici come modelli di ospitalità diffusa. Nel sociale, la lista intende proseguire con programmi come “Casal Velino Cantieri Creativi” e il potenziamento di Velina Hub per l’innovazione giovanile. Per la popolazione anziana, il piano prevede l’organizzazione di attività di socializzazione e visite guidate tramite il Piano di Zona.

Visione politica e bilancio

La lista si impegna a mantenere la perequazione dei tributi locali e il contenimento della spesa pubblica, puntando sulla transizione digitale per snellire la macchina amministrativa. Come dichiarato nelle conclusioni del programma: