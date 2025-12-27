Capaccio: torna l’appuntamento con la festa popolare “Maledetto Capodanno”, ecco il programma

Maledetto Capodanno è la festa di tutti, proprio tutti, giovani, vecchi e bambini, famiglie e allegre comitive. La notte più lunga dell’anno a Capaccio Paestum è riscoperta della dimensione collettiva della festa, dello stare bene insieme.

L’evento

È la festa di una comunità che si incontra per festeggiare l’anno nuovo. Una piazza in festa per riscoprire la bellezza dei legami sociali. Condivisione, allegria e sano divertimento sono le parole chiave per aprirsi al nuovo e guardare al futuro con fiducia e calore umano.

L’appuntamento

Piazza Santini Square a Capaccio Scalo si illuminerà a partire dalle ore 23 del 31 dicembre 2025 con il Capacciodanno, la Festa Popolare del Maledetto Capodanno, una tradizione avviata dal Dum Dum Republic in collaborazione con Scalo 28 divenuta negli ultimi anni un appuntamento irrinunciabile a Paestum, con il patrocinio della Città di Capaccio Paestum e la sinergia di Planet.

Il programma

Paestum brillerà con il ritmo frenetico e i suoni ancestrali dei tamburi e degli strumenti dei Sibbenga Sunamo, band di musica e danze del sud Italia, (ore 23) che travolgerà con il proprio suono e farà ballare tutta la piazza con tarantelle, pizziche e tammurriate in uno spettacolo di puro intrattenimento.

La scelta dei “Sibbenga Sunamo”

I Sibbenga Sunamo sono un’esplosione di energia cilentana. Il loro nome è un manifesto culturale d’intenti, un invito a suonare e divertirsi “comunque vada”. Sono famosi per il loro patchanka style, che fonde rock, ska, folk, reggae e musica popolare in un frullatore impazzito. I loro live non sono concerti, sono show teatrali di cui il pubblico diventa parte integrante, all’insegna della vita vera.

Dalla mezzanotte in poi

Allo scoccare della mezzanotte, ritorna l’immancabile rendez-vous dalla risonanza internazionale del Valzer viennese: ognuno prenderà la propria dama o il proprio amato e insieme, sulle note di Strauss, ci si proietterà al nuovo anno, con uno dei momenti più carichi di magnetismo di tutta la serata.

Si cambia poi ritmo, con Dj Delta e il suo spettacolo straordinario spinto verso la libertà, in una contaminazione estrema di suoni che ispirano felicità, dall’hip-hop al reggae, al funky, al sound più moderno di matrice trap/future e dancehall/moombahton.

Ad aprire la serata la Tavolata di Capodanno, la cena popolare in programma alle ore 21 allo Scalo 28. Un rituale che si manifesta tra una fetta di lasagna e un calice di vino rosso e corposo, per stare insieme, cantare, ballare con la semplicità di un tempo.

«Alla bellezza delle cose semplici e allo stare insieme senza filtri. una festa, poco attenta alla forma, ma sincera nella genuinità dei sapori e vera negli abbracci che fanno bene al cuore. Le feste si trascorrono in famiglia.

La nostra famiglia è una comunità che non conosce confini – afferma Biancaluna Bifulco, titolare del Dum Dum Republic – Insieme agli amici di Scalo 28 vi aspettiamo per Capacciodanno, la grande festa popolare del Maledetto Capodanno, per una notte che sa di famiglia allargata. Portate le scarpe comode, perché si starà poco fermi.

Ringraziamo il Comune di Capaccio Paestum per aver accolto la nostra proposta artistica e culturale, perché “favorisce partecipazione e coesione sociale”, valorizzando le tradizioni popolari, il legame identitario, in connessione con il prestigioso sito Unesco di Paestum e Velia.Importante anche la sinergia con Planet, main partner dell’evento».

La scelta dei Sibbenga Sunamo è una dichiarazione d’amore alla festa verace. Per chi ha voglia di chiudere gli occhi e ballare, per chi vuole brindare con un amico vecchio o nuovo, per chi cerca quel calore umano che fa sentire a casa ovunque c’è il Valzer di fine anno in Santini Square.

Dopo la mezzanotte, si balla fino all’alba con Dj Delta, artista poliedrico, che unisce una profonda conoscenza musicale ad una tecnica avanzata di scratch e mixing. Si distingue per lo stile serratissimo delle selezioni fatte di cambi, jugglins e mix molto rapidi.

“Poco importa che si abbia in mano un plettro o un crossfader, l’importante è che sia buona musica”, insiste Delta, convinto che il dj sia ormai un musicista a tutti gli effetti e che “la musica sia fatta dalle persone e non dagli strumenti”.