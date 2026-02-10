Capaccio, scoperta discarica abusiva: imprenditore e collaboratori denunciati per smaltimento illecito di rifiuti edilizi

Nel corso di alcuni controlli dei militari del Nucleo Carabinieri Forestali di Capaccio Paestum e del Nucleo Guardie Ambientali Accademia Kronos è stato scoperto che un noto imprenditore del posto smaltiva illecitamente ingenti quantitativi di rifiuti speciali non pericolosi ed in particolare inerti di origine edilizia, rifiuti plastici, fanghi, terre di scavo, etc. in un appezzamento di terreno a Capaccio.

L’operazione

Una illecita attività che di fatto, aveva trasformato un fondo agricolo di circa 4000 metri quadri, in una vera e propria discarica di rifiuti derivanti prevalentemente da attività edilizia e dall’abbattimento e ristrutturazione di fabbricati. Sotto sequestro l’intera zona e denunciati a piede libero i responsabili: un imprenditore, il direttore dei lavori e il titolare dell’impresa coinvolta nell’illecito smaltimento.