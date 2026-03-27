Capaccio Paestum, “Vieni, ti presento un libro”: ecco l’iniziativa del Forum dei Giovani

Il 27 marzo 2026 alle ore 18.30, in Piazza Santini presso la Biblioteca Erica di Paestum, il Forum dei Giovani, insieme all’associazione Il Ponte per il Futuro e con il patrocinio del Comune, invita la cittadinanza a partecipare a un evento culturale: “Vieni, ti presento un libro”.

L’iniziativa

L’iniziativa si inserisce nel più ampio progetto del Forum per promuovere la cultura, la partecipazione e il confronto tra cittadini di tutte le età. Durante l’incontro, i partecipanti avranno l’opportunità di presentare il proprio “libro del cuore”, condividendo letture, estratti o semplici riflessioni personali. Ogni intervento durerà pochi minuti e potrà riguardare qualsiasi genere letterario, offrendo al pubblico un’ampia varietà di spunti e suggerimenti di lettura.

L’evento, dal tono informale e accogliente, vuole essere un momento di scambio e scoperta, in cui la comunità può incontrarsi intorno alle storie e ai libri che hanno segnato chi li ama. Il Forum dei Giovani invita tutta la cittadinanza a partecipare, sia per ascoltare che per condividere le proprie letture.