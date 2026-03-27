Capaccio Paestum: successo per due studenti del “Piranesi” al Festival Agrichef

Gli alunni dell’IPSSEO del plesso Ex Ambassador, Fedele Pio Ammendola e Daniele Della Pepa, hanno ottenuto un prestigioso riconoscimento al Festival Agrichef, organizzato dalla Confederazione Italiana Agricoltori. (CIA) presso l’IPSSEOA “A. Vespucci” di Roma.

Una prestigiosa competizione

Gli allievi hanno rappresentato con orgoglio e competenza la regione Campania in un’entusiasmante competizione con rappresentanze delle altre regioni italiane. Coordinati dal Prof . Alfonso Tufano, hanno preparato una “Zuppa di Naguale” in collaborazione con prestigiosi agrichef provenienti da diverse province della Campania. Il piatto ha riscosso l’approvazione della giuria in una competizione di alto profilo.

“Siamo molto orgogliosi di questo risultato, ulteriore testimonianza della professionalità e competenza dei docenti che seguono quotidianamente i nostri ragazzi. Dal prossimo anno il nostro Istituto Scolastico implementerà ulteriormente la partecipazione a concorsi e competizioni regionali, nazionali ed internazionali anche in vista dell’avvio, in tutti i plessi della nostra scuola, del percorso quadriennale in Enogastronomia ed ospitalità alberghiera” ha fatto sapere il Dirigente Scolastico, Prof. Francesco Cerrone ringraziando gli Agrichef Romina Piazza, Mariangela Procaccini e il Professore Alfonso Tufano e la Confederazione Italiana Agricoltori per l’impeccabile organizzazione.