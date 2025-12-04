Capaccio Paestum, rinnovato il Forum dei Giovani: Mitrano eletto coordinatore, il bilancio di Pecoraro

Si sono ufficialmente concluse le operazioni di voto per il rinnovo delle cariche del Forum dei Giovani di Capaccio Paestum. La tornata elettorale ha visto la partecipazione dell’unica compagine in campo, la lista Promachia, che ha raccolto complessivamente 111 voti. Tali preferenze sono state espresse dai 16 candidati al consiglio, sancendo l’elezione del nuovo Coordinatore, Massimiliano Mitrano.

Sette anni di attività tra sfide e traguardi

Il passaggio di consegne segna la fine del mandato di Alessandro Pecoraro, coordinatore uscente, che chiude un percorso durato ben sette anni. Un periodo definito dallo stesso Pecoraro come una “tappa fondamentale della mia formazione personale e civica”. Nonostante le difficoltà legate a una fase di discontinuità amministrativa e alla gestione di due commissari prefettizi, l’organismo ha mantenuto il suo ruolo di presidio di partecipazione.

Durante questi anni, il Forum ha portato avanti battaglie significative per il territorio. Tra i risultati ottenuti spiccano l’acquisizione di una sede, la richiesta di spazi per lo studio concretizzatasi nel restyling della Biblioteca Erica e l’attenzione verso le tutele per il lavoro giovanile stagionale. Un impegno profuso anche nel tentativo di rafforzare il ruolo del Forum provinciale salernitano, inteso come strumento di crescita concreto e non come “mero contenitore formale in mano a correnti politiche”.

Il grande evento provinciale e i ringraziamenti

Tra i momenti più rilevanti del mandato appena concluso figura l’organizzazione del Forum Day Provinciale, svoltosi l’8 e 9 ottobre 2022 presso il NEXT (ex Tabacchificio di Cafasso). L’evento, configuratosi come Stati Generali delle Politiche Giovanili, ha registrato la partecipazione di oltre 200 giovani provenienti da tutta la provincia di Salerno, confermando la capacità dell’organismo capaccese di farsi promotore di dialogo e innovazione.

Nel suo commiato, Pecoraro ha voluto ringraziare l’Ufficio Politiche Giovanili e l’Assessore Decio Rinaldi per la precisione e il senso di responsabilità dimostrati nella transizione. Un plauso è andato anche al vicecoordinatore Nicola Santomauro, ad Angelo Avagliano e a tutti i ragazzi che hanno dedicato tempo ed energie al progetto.

Una palestra di democrazia per il futuro

Il Forum si è confermato negli anni una vera “palestra di democrazia”, un luogo deputato alla maturazione del senso civico. Il messaggio lasciato dal coordinatore uscente si focalizza sul valore del dubbio costruttivo, inteso non come freno ma come stimolo per chiedersi “che cosa è possibile fare da oggi” per migliorare la condizione giovanile. L’impegno di Pecoraro, seppur terminato nella veste istituzionale, continuerà con determinazione a servizio della comunità di Capaccio Paestum.