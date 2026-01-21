Capaccio Paestum, presentato il cartellone degli eventi 2026: “Sessanta eventi per un anno di rilancio”

Alla presenza di cittadini, operatori del settore turistico e alberghiero e rappresentanti delle associazioni dell’intero territorio, ieri, presso la Sala Erica, il sindaco di Capaccio Paestum, Gaetano Paolino e l’Assessore al Turismo, Prof. Rosario D’Acunto, insieme alla dott.ssa Elisabetta Delli Santi, hanno presentato al pubblico il cartellone degli Eventi 2026.

La presentazione

Una programmazione precisa che era doverosa e necessaria, come hanno sottolineato gli amministratori, in una Città turistica come Capaccio Paestum. “Presentare il calendario degli eventi all’inizio dell’anno ha tanti riscontri positivi e permette agli operatori di organizzare al meglio il loro lavoro” ha fatto sapere D’Acunto. Una programmazione che guarda all’estate, ma che si propone anche di destagionalizzare il turismo: “Capaccio Paestum vive 365 giorni all’anno e gli esercenti di questa Città lavorano tutti i giorni, tutti i giorni alzano le loro saracinesche” ha continuato D’Acunto. L’incontro ha offerto l’occasione per raccogliere contributi, suggerimenti e proposte utili a migliorare l’efficacia complessiva del cartellone.

“Ci eravamo prefissati di giocare d’anticipo e lo abbiamo fatto, ovviamente l’impianto generale può essere soggetto ad integrazioni durante il corso dell’anno, ma oggi, a pochi mesi dal nuovo anno, possiamo dire con convinzione che ci sono già sessanta eventi circa, con le loro dati, programmati” ha fatto sapere il primo cittadino Paolino.

A sottolineare l’importanza di avere una programmazione che permetta di organizzare in maniera efficace il lavoro anche gli imprenditori e gli operatori turistici della zona come il Presidente del Consorzio Albergatori Paestum In, l’architetto Giuseppe Greco e l’imprenditore Luigi Acanfora.