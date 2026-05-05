Capaccio Paestum pianifica la sosta: approvato il nuovo piano parcheggi per la stagione 2026

La Giunta Comunale di Capaccio Paestum, presieduta dal sindaco Gaetano Paolino, ha dato il via libera ufficiale al nuovo Piano Parcheggi territoriale. Con la deliberazione n. 185 del 30 aprile 2026, l’esecutivo cittadino ha approvato una programmazione strategica che punta a riorganizzare la viabilità e la sosta in vista dell’imminente stagione estiva. Il provvedimento nasce dalla necessità di gestire i flussi turistici e garantire una migliore fruizione degli spazi pubblici e privati destinati ai veicoli.

Individuate 33 aree di sosta sul territorio

Il cuore della delibera riguarda l’approvazione di una programmazione di 33 aree di sosta, individuate attraverso una planimetria tecnica di dettaglio predisposta dall’Area Lavori Pubblici e Patrimonio. Queste zone sono state selezionate a seguito di verifiche istruttorie che hanno tenuto conto sia delle aree pubbliche già esistenti, sia della possibilità per i privati di mettere a disposizione i propri terreni.

Il documento richiama infatti le precedenti deliberazioni (n. 183 e 184 del 30 aprile 2026) che hanno recepito le istanze dei proprietari privati interessati ad allestire parcheggi temporanei stagionali. L’obiettivo è creare una rete capillare che rispetti le specifiche tipologiche e dimensionali previste dalle normative vigenti, garantendo standard di sicurezza e accessibilità.

Gestione del servizio e aggiornamento delle tariffe

Per quanto concerne la gestione operativa, l’amministrazione ha confermato l’indirizzo di affidare il servizio all’Azienda Speciale Comunale Paistom. Questa scelta è stata assunta nelle more dell’espletamento delle procedure di “In house Providing”, garantendo così l’immediata operatività delle aree di sosta per far fronte alla pressione stagionale.

Un punto rilevante del provvedimento riguarda l’aggiornamento delle tariffe. La Giunta ha ravvisato la necessità di rimodulare i costi della sosta in base alla tipologia delle aree e alla zona di ubicazione. Il compito di definire i nuovi prezzi orari, che saranno differenziati per stagione e periodi, è stato demandato al Responsabile dell’Area Polizia Municipale. L’atto specifica che tale adempimento avverrà in un momento successivo, pur restando una priorità data la vicinanza dell’estate.

Competenze tecniche e attuazione del piano

L’esecuzione del piano coinvolge diversi settori della macchina comunale. I responsabili dell’Urbanistica, dell’Edilizia Privata, della Sostenibilità Ambientale e della Contabilità sono stati incaricati di adottare tutti gli atti consequenziali necessari. Il mandato include il rigoroso rispetto delle norme in materia di barriere architettoniche e impatto paesaggistico.