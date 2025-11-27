Capaccio Paestum: moriva oggi Camillo Bertarelli, si distinse al GIro d’Italia e al Tour de France

Camillo Bertarelli nacqua a Capaccio Paestum dove il padre lavorava come ferroviere. Fin da giovane si è dedicato al ciclismo

A cura di Ernesto Rocco
Camillo Bertarelli

Camillo Bertarelli, ciclista professionista dei primi anni del Novecento, si spense il 27 novembre 1982 a Milano. Nato il 10 marzo 1886 a Capaccio Paestum, portava con sé radici lombarde: il padre, capostazione, si trovava nella cittadina della Piana del Sele per lavoro.

Gli inizi e la carriera

Fin da giovane Bertarelli si dedicò al ciclismo, intraprendendo la carriera professionistica dopo il ritorno della famiglia a Milano. Tra il 1908 e il 1921 partecipò a numerose competizioni, distinguendosi con risultati di rilievo: 14° al Giro d’Italia del 1913 e 8° al Tour de France dello stesso anno, dove fu il primo degli italiani e il migliore della categoria “Isolati”. L’anno successivo tornò a correre al Tour, confermando la sua determinazione.

La guerra e il ritorno alle corse

La Grande Guerra segnò profondamente la sua vita: ferito sul Monte Grappa mentre prestava servizio come bersagliere, riuscì comunque a riprendere l’attività agonistica, ottenendo altri successi. Conclusa la carriera sportiva, si reinventò come costruttore di biciclette, fondando un marchio personale.

Leggi anche:

Sicignano, ritorna il Consiglio Comunale dei ragazzi. L’entusiasmo del sindaco Orco

Il legame con il Cilento

Il nome Bertarelli resta legato anche al fratello Luigi Vittorio, geografo e speleologo di fama, primo presidente del Touring Club, che a sua volta transitò per Capaccio Paestum.

Un ricordo che resiste

A quarant’anni dalla sua scomparsa, Camillo Bertarelli continua a essere ricordato come un grande protagonista del ciclismo italiano. La sua abilità e la sua tenacia sulle due ruote lo hanno reso un punto di riferimento per gli appassionati, che ancora oggi celebrano la sua vita e la sua carriera.

TAG:
Condividi questo articolo
Nessun commento

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

InfoCilento - Canale 79
Canale79

Monteforte Cilento festeggia i 100 anni della signora Lena Bolognese

Spegne cento candeline l’ostetrica del paese

“Maestri del Fare”, storie di persone, comunità e di associazioni: decima puntata

Nella puntata di oggi, Davide Laurino, docente di religione

Tar Salerno

Parco del Cilento, il Tar traccia i limiti sul nulla osta: illegittimi i dinieghi basati su valutazioni astratte

Accolto il ricorso per un fabbricato rurale. I giudici censurano l'assenza di…

Invia il tuo articolo o la tua segnalazione alla redazione

Condividi le tue storie con noi e diventa parte della comunità di Infocilento. Dai voce ai tuoi racconti e arricchisci il portale con il tuo contributo.