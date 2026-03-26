Capaccio Paestum, furto nella notte a Licinella: denunciato 31enne di Agropoli dopo un inseguimento

Importante operazione di controllo del territorio a Capaccio Paestum nella notte del 26 marzo 2026. Gli agenti della Polizia Municipale, guidati dal Comandante Antonio Rinaldi, hanno identificato e denunciato un uomo di 31 anni, residente ad Agropoli e già noto alle forze dell’ordine, responsabile di un furto ai danni di un pubblico esercizio in località Licinella.

I fatti

Intorno alla mezzanotte, durante il servizio di perlustramento notturno, una pattuglia della Polizia Municipale è stata allertata da un’unità della vigilanza privata “La Torre” in località Paestum. La guardia giurata segnalava un furto appena consumato: il malvivente, dopo aver sottratto il fondo cassa e gli incassi dei videogiochi, si è dato alla fuga a bordo di una bicicletta elettrica, inseguito dal proprietario del locale. Gli agenti hanno raggiunto tempestivamente il soggetto in località Torre di Mare, dove lo hanno preso in custodia.

Il sequestro

Oltre alla refurtiva consistente in diverse centinaia di euro, prontamente restituita al legittimo proprietario, la perquisizione sul soggetto ha permesso di rinvenire e sequestrare: una discreta quantità di sostanza stupefacente; Attrezzatura specifica per la preparazione di droghe sintetiche;• Decine di pacchetti di TLE (Tabacchi Lavorati Esteri) ;• La bicicletta elettrica utilizzata per la fuga.

Gli interventi

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 per un malore accusato dal fermato nonché i Carabinieri della Compagnia di Agropoli per i rilievi presso l’esercizio commerciale. Le immagini della videosorveglianza hanno confermato inequivocabilmente la responsabilità dell’uomo, deferito all’Autorità Giudiziaria.

La dichiarazione

L’operazione conferma l’efficacia del nuovo servizio di vigilanza notturno: “Questo intervento è il risultato della sinergia tra Polizia Municipale e Carabinieri, un’azione fortemente voluta dalla nostra Amministrazione per garantire sicurezza ai cittadini e ai commercianti anche nelle ore più critiche”, ha dichiarato il Sindaco Gaetano Paolino.

Soddisfazione espressa anche dal Comandante Antonio Rinaldi, che ha sottolineato l’importanza del progetto di pattugliamento notturno avviato a gennaio.