Capaccio Paestum, furti nelle cappelle funerarie: scattano i domiciliari per vilipendio di tombe

In data 14.01.2026, i Carabinieri della Stazione di Capaccio Paestum hanno eseguito un’ordinanza applicativa della misura cautelare personale degli arresti domiciliari nei confronti di A.S., nei cui confronti si ipotizzano i reati di cui agli artt. 408, 624, 625, 635 с.p. (vilipendio delle tombe, furto aggravato e danneggiamento) emessa, su richiesta di questa Procura, dal G.I.P. del Tribunale di Salerno.

La ricostruzione dei fatti

Secondo la ricostruzione accusatoria, condivisa, allo stato, dal G.L.P. ma suscettibile di diverse valutazioni nelle successive fasi del giudizio, l’indagato, avrebbe posto in essere, in distinte occasioni, numerosi furti di oggetti d’ornamento all’interno delle cappelle funerarie site nel cimitero di Capaccio Paestum, in un periodo compreso tra ottobre e novembre 2025.

“Il provvedimento cautelare è ovviamente suscettivo di impugnazione e le accuse formulate nei confronti dell’indagato saranno sottoposte al vaglio del giudice nelle fasi ulteriori del procedimento”.