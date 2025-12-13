Capaccio Paestum, fissato per il 23 dicembre il Consiglio Comunale:

C’è la data del prossimo Consiglio Comunale a Capaccio Paestum: il presidente Angelo Quaglia, ha convocato l’assise per il giorno 22 dicembre alle ore 11:00, in prima convocazione e per il giorno 23 dicembre alle ore 17:00 in seconda convocazione.

L’assemblea dovrebbe tenersi in seconda convocazione.

I punti all’ordine del giorno

Di notevole importanza i punti all’ordine del giorno che saranno discussi presso la sede municipale di Capaccio Capoluogo, oltre alle comunicazioni del Presidente del Consiglio Comunale e del Sindaco, si discuterà del Piano Triennale delle Opere Pubbliche 2025/2027, del riconoscimento dei debiti fuori bilancio con i relativi provvedimenti, si voterà per l’approvazione del Piano Programma 2026/2028 dell’Azienda Speciale Paistom, si discuterà della CST Sistemi Sud con relativi provvedimenti e del Testo Unico delle Società Partecipate per i provvedimenti di razionalizzazione periodica.

C’è attesa nella Città dei Templi per conoscere, vista la complessa situazione che sta attraversando l’ente che, solo un anno fa ha approvato un importante piano di rientro economico, i dettagli circa i punti approvati nell’interesse della comunità capaccese.