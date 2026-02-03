Capaccio Paestum: ecco l’incontro per costituire il comitato di promozione della DMO Cilento

L’obiettivo è migliorare l’offerta turistica e rendere i servizi più efficienti e accessibili per cittadini, visitatori e operatori, valorizzando un’area vasta e ricca di potenzialità

Alessandra Pazzanese

Si è tenuto ieri, lunedì 2 febbraio, presso la Sala Mucciolo della Banca di Credito Cooperativo Capaccio Paestum e Serino, si è tenuto l’incontro pubblico di partenariato per la costituzione del Comitato Promotore della DMO Cilento. Tantissimi gli amministratori, i rappresentanti delle associazioni e degli enti locali, presenti.

Gli interventi

Ai microfoni di InfoCilento il Presidente del Gruppo Turismo di Confindustria Salerno, Michelangelo Lurgi, il Sindaco di Capaccio Paestum, Gaetano Paolino, il presidente di Confesercenti Salerno, Raffaele Esposito e il presidente della BCC Capaccio Paestum e Serino, Rosario Pingaro, hanno spiegato l’importanza di fare rete per un turismo integrato che unisca i territori e le risorse di cui si avvalgono.

Focus dell’incontro

L’incontro ha avuto, dunque, lo scopo di dare il via ad un confronto produttivo per la nascita del Comitato Promotore della DMO Cilento, la Destination Management Organization a partecipazione pubblica e privata che serve proprio a gestire, promuovere e sviluppare delle destinazioni turistiche attrattive, utili all’economia del territorio, ai cittadini, ai turisti e ai visitatori che potranno, così, avvalersi di servizi, in un’area vasta da visitare, sempre più efficienti e accessibili.

