Capaccio Paestum, cambia il Comandante della Polizia Municipale, arriva Antonio Rinaldi

Novità al vertice dei caschi bianchi capaccesi

A cura di Alessandra Pazzanese
Comandante Rinaldi Agropoli

Con l’odierno Decreto Sindacale, il primo cittadino di Capaccio Paestum, Gaetano Paolino, ha ufficializzato la nomina di Antonio Rinaldi a Comandante dell’Area Polizia Locale e Protezione Civile.

Il provvedimento del sindaco

“Il dr. Antonio Rinaldi, dipendente dell’Ente a tempo pieno e indeterminato, appartenente all’Area dei Funzionari ed Elevata Qualificazione, è in possesso della qualificazione professionale richiesta per lo svolgimento delle nuove funzioni, in quanto è risultato vincitore della procedura concorsuale interna infra-categoria, all’esito della quale fu nominato Comandante della Polizia Municipale del Comune di Capaccio Paestum (Decreto Sindacale protocollo n.17920 del 30/04/2009)” si legge nel decreto firmato da Paolino.

Da Agropoli a Capaccio Paestum

Rinaldi, per alcuni anni, ha guidato con ottimi risultati il Comando della Polizia Muncipale di Agropoli; a Capaccio Paestum succede all’attuale Comandante, Clelia Saviano.

La nomina di Rinaldi durerà per tutto il mandato amministrativo di Paolino.

