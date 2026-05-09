Capaccio Paestum, al via le “Poseidoniadi”: lo sport dell’Antica Grecia rivive tra finanziamenti regionali e privati

L’estate 2026 segnerà il ritorno di un legame profondo tra Capaccio Paestum e le sue radici magnogreche. L’Amministrazione Comunale, guidata dal Sindaco Gaetano Paolino, ha ufficialmente annunciato il lancio delle “Poseidoniadi”, un ambizioso progetto storico-sportivo che promette di trasformare il territorio in un’arena d’eccezione per l’atletica classica.

Un progetto d’eccellenza premiato dalla Regione

Il “progetto-contenitore”, frutto del lavoro sinergico dell’Amministrazione e in particolare dell’impegno dell’Assessore Decio Rinaldi, non è passato inosservato agli enti sovracomunali. L’ARUS (Agenzia Regionale Universiadi Sport) ha infatti riconosciuto la validità della proposta finanziandola tramite bando pubblico.

A questo sostegno si aggiungeranno importanti sussidi provenienti da sponsor privati, a testimonianza della forte attrattività del brand Paestum.

Le gare: tra fuoco e armature

Il cuore pulsante delle Poseidoniadi sarà la rinascita di manifestazioni che affondano le radici nel mito: Lampadodromia: la suggestiva corsa con le fiaccole. Oplitodromia: la spettacolare gara di corsa con armatura.

Le parole del Sindaco Gaetano Paolino

“La lampadodromia, l’oplitodromia e altre gare storiche finalmente potranno rivivere. Questa volta il progetto gode di contributi riconosciuti da enti sovracomunali e sponsor privati, che ringrazio sentitamente. Più che il quantum, conta il riconoscimento della valenza culturale e sportiva che ha trovato pieno riscontro presso l’ente strumentale della Regione Campania.”

Il primo cittadino ha poi sottolineato l’impegno costante della squadra di governo: “L’Amministrazione e i consiglieri lavorano incessantemente per intercettare ogni opportunità e bando pubblico, con l’obiettivo di reperire fondi per valorizzare il nostro straordinario territorio.”