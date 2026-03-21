Capaccio Paestum, al via il bando spiagge 2026: l’Amministrazione Paolino punta sulla programmazione anticipata

L’Amministrazione Comunale di Capaccio Paestum segna un cambio di passo decisivo nella gestione del demanio marittimo. Con un tempismo inedito rispetto alle precedenti stagioni, l’Ente ha ufficialmente indetto il bando di gara per la concessione demaniale marittima temporanea relativa alla stagione balneare 2026. L’iniziativa riguarda l’assegnazione di 25 lotti destinati a finalità turistico-ricreative e servizi complementari alla balneazione, con una clausola precisa a tutela della pluralità: ogni operatore economico potrà concorrere per un singolo lotto.

Trasparenza e digitalizzazione: le modalità di partecipazione

La procedura, indetta in forma aperta, si avvale pienamente degli strumenti di digitalizzazione della Pubblica Amministrazione. L’intero iter è gestito tramite la piattaforma telematica Asmecomm, garantendo standard elevati di efficienza e tracciabilità. Per assicurare la massima pubblicità e trasparenza, la documentazione integrale, comprensiva di parametri tecnici e timing di gara, è stata pubblicata non solo sul sito istituzionale del Comune, ma anche sulla Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP) e sui canali di pubblicità legale previsti dalla normativa vigente.

Il Sindaco Paolino: “Una programmazione seria per tutelare gli investimenti”

La scelta di muoversi con largo anticipo risponde a una precisa volontà politica di superare le criticità del passato, caratterizzato spesso da incertezze burocratiche. Il Sindaco Gaetano Paolino ha sottolineato l’importanza di questa strategia per il tessuto economico locale: “Quest’anno come Amministrazione Comunale ci siamo mossi con largo anticipo proprio per dare vantaggi agli operatori balneari stagionali. Negli anni scorsi abbiamo assistito a proroghe o affidamenti fatti ad estate inoltrata, che davano la possibilità agli operatori di lavorare solo in un periodo di tempo ristretto, rispetto a quella che era l’intera stagione estiva”.

Secondo la tabella di marcia definita dall’Ente, la procedura di assegnazione si concluderà entro la prima decade di maggio. Questo consentirà ai vincitori di essere operativi immediatamente dopo l’aggiudicazione, garantendo una stagione piena e una migliore pianificazione dei servizi.

Valorizzazione della fascia costiera e sinergia amministrativa

Il bando è il risultato di un lavoro corale che ha visto impegnati i rappresentanti dell’assise cittadina nella definizione di un piano di utilizzo del litorale che sia sostenibile e profittevole per il territorio. “Grazie al lavoro dei consiglieri comunali che stanno collaborando con grande impegno alle attività amministrative e istituzionali, abbiamo messo in campo una programmazione seria per quanto concerne l’utilizzo della fascia costiera” ha proseguito il primo cittadino, aggiungendo che, grazie a questa tempistica, gli assegnatari potranno “organizzare la loro offerta per un periodo di tempo rispettoso dell’investimento affrontato”.