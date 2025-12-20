Capaccio, l’associazione “Gli amici di Lucky” promuove una giornata per gli amici a 4 zampe

Sarà un inizio anno all’insegna della solidarietà e dell’amore per gli animali, a Capaccio Paestum, grazie all’

Associazione “Gli Amici di Lucky” ODV presieduta dall’avvocato, Serena Landi.

L’associazione ha annunciato la data dell’evento denominato “Giornata per i nostri Amici Pelosetti”, una tenera iniziativa, ormai diventata un punto di riferimento per i proprietari di animali della zona che, giunta alla sua terza edizione, si propone di celebrare il legame speciale tra gli esseri umani e i loro compagni a quattro zampe.

Una iniziativa per gli amici a quattro zampe

L’appuntamento è fissato per domenica 4 gennaio 2026 in Piazza Santini e presso la Chiesa di San Vito a Capaccio Scalo, dove si terrà la tradizionale Benedizione degli animali, i proprietari potranno portare cani, gatti e altri animali da compagnia.

L’evento inizierà alle 9:30 e durerà per l’intera mattinata, sarà allestito un mercatino di beneficenza per sostenere le attività dell’associazione in favore degli animali meno fortunati.

L’associazione ha invitato la cittadinanza a partecipare numerosa per condividere un momento di festa e riflessione. Quanti vorranno ricevere maggiori informazioni sull’evento o sulle attività di volontariato potranno rivolgersi ai numeri 339.6711721 e 339.3336482.