Cronaca

Caos in centro a Salerno: aggredisce gli agenti con un bastone e viene arrestato

Un uomo in stato di agitazione ha danneggiato arredi urbani e aggredito i poliziotti intervenuti in centro a Salerno. Arrestato per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale

Redazione Infocilento
Polizia

Nella serata del 7 maggio scorso, la Polizia di Stato è intervenuta d’urgenza nel centro cittadino di Salerno. La segnalazione, giunta al Numero Unico di Emergenza 112, indicava la presenza di un uomo in forte stato di agitazione che, armato di un bastone, stava colpendo violentemente alcuni contenitori per la raccolta dei rifiuti e un motociclo regolarmente parcheggiato. Sul posto sono giunti tempestivamente gli equipaggi dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura.

La resistenza violenta e il ferimento degli agenti

Alla vista degli operatori, il soggetto non ha placato la propria furia, mantenendo un atteggiamento aggressivo e minaccioso mentre brandiva un bastone e una bottiglia di vetro. Nonostante i tentativi di riportare la situazione alla calma per garantire la sicurezza dei passanti, l’uomo ha opposto una strenua resistenza. Durante le fasi concitate del fermo, necessarie per contenere l’azione violenta, due agenti della Polizia di Stato hanno riportato lesioni personali, successivamente refertate presso il pronto soccorso locale.

I provvedimenti giudiziari a carico dell’uomo

Al termine degli accertamenti di rito, il soggetto è stato tratto in arresto con l’accusa di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Oltre all’arresto, l’uomo è stato denunciato in stato di libertà per i reati di danneggiamento aggravato, inosservanza dell’ordine del Questore e porto di oggetti atti ad offendere.

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