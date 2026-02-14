Campagna, rinvenuti rifiuti pericolosi e non pericolosi: la segnalazione delle Guardie Agroforestali Italiane

Le Guardie Agroforestali Italiane, in servizio sul territorio di Campagna, hanno rinvenuto un sito in cui sono stati abbandonati rifiuti pericolosi e non pericolosi. La segnalazione è stata immediatamente inoltrata alle autorità competenti.

La segnalazione

I rifiuti abbandonati sono stati scoperti nella giornata odierna mentre gli operatori ambientali espletavano il servizio di monitoraggio sul territorio a tutela dell’ambiente: “È stata rinvenuta, nei pressi dell’ Autostrada del Mediterraneo E45-A2 precisamente dove c’è l’Autogrill Campagna Ovest, una discarica a cielo aperto di materiale pericoloso e non pericoloso e si presume anche ci sia materiale Eternit.

Un’altra discarica, invece, è stata scorta poc più avanti, proseguendo per 100 metri sotto il cavalcavia in via Serradarce – Basso Dell’Olmo, sempre nel comune di Campagna” si legge nella segnalazione delle Guardie Ambientali.

Il materiale rinvenuto

Tra i materiali rinvenuti anche un pannello, una parte di roulette, paraurti di autocarri, materiale di scarto edile e altri rifiuti. Considerata la pericolosità di alcuni rifiuti presenti ed il pregio ambientale dell’area, è stata sottolineata l’urgenza di provvedere quanto prima alla rimozione dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi come previsto dall’art. 192 comma 3 del D.L.gvo 152/2006.

La segnalazione inviata alle Forze dell’Ordine e alle Autorità competenti è stata firmata dal Dirigente Provinciale di Settore dell’ODV Guardia Agroforestale Italiana, Andrea Palmese e dal caposquadra, Fiorello Caracciolo.