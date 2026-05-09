Campagna Antincendi Boschivi: la Regione Campania assume 48 addetti per la prevenzione

Rafforzare il sistema regionale di prevenzione e contrasto agli incendi boschivi in vista della stagione a più alto rischio: con questo obiettivo è stata avviata la procedura di selezione pubblica per l’assunzione a tempo determinato di 48 addetti alla manutenzione boschiva. I nuovi assunti saranno impegnati direttamente nelle attività di prevenzione e spegnimento incendi (AIB).

L’iniziativa, promossa dalla Regione Campania attraverso SMA Campania, mira a garantire gli standard operativi necessari durante il periodo di massima allerta, quando aumenta significativamente il rischio di roghi su tutto il territorio regionale.

L’intervento strategico per la tutela dell’ambiente

“Si tratta di un intervento strategico – dichiara l’assessora regionale alla Protezione Civile, Fiorella Zabatta – che rafforza concretamente la nostra capacità di prevenzione e risposta agli incendi boschivi. La tutela del patrimonio ambientale campano passa anche attraverso il potenziamento delle risorse umane impegnate sul campo”.

Secondo l’assessora, il ruolo di questi lavoratori è poliedrico e fondamentale per la tenuta del territorio.

Il valore degli operatori AIB e della prevenzione

“Gli operatori dell’antincendio boschivo (AIB) – prosegue Fiorella Zabatta – rappresentano figure fondamentali non solo nelle fasi di emergenza, ma soprattutto nelle attività di manutenzione, controllo e prevenzione, che sono decisive per ridurre il rischio e limitare i danni. Investire su queste professionalità significa proteggere ecosistemi, comunità e infrastrutture, oltre che salvaguardare un patrimonio naturale di valore straordinario”.

“Continuiamo a lavorare – conclude l’assessora Zabatta – per un modello di Protezione Civile sempre più efficiente, integrato e capace di anticipare i rischi. La prevenzione resta la nostra prima linea di difesa. Auspichiamo un’ampia partecipazione al bando”.

Come partecipare al bando: scadenze e modalità

C’è tempo fino al 14 maggio prossimo per presentare la domanda di partecipazione, secondo le modalità indicate nell’avviso pubblico ufficiale. La documentazione completa e i requisiti necessari sono consultabili sul sito istituzionale della SMA Campania.