Calciomercato Serie D: ancora un acquisto per la Gelbison

Continua la campagna acquisti della Gelbison. Ieri il presidente Puglisi ha promesso un mercato di primo piano per rinforzare la rosa: tre giocatori di livello. Saranno acquistati due difensori e un centrocampista di primo piano a rafforzare due reparti che mancano di esperienza.

Ufficializzato Giuseppe Sicurella

È appena stato ufficializzato l’acquisto del centrocampista Giuseppe Sicurella. Esperienza che si aggiunge a un reparto che ha come under il solo Manzo. Il classe 1994 è nativo Mazzara del Vallo e ha un curriculum di tutto rispetto, con oltre 150 presenza tra i professionisti. Nel palmares di Sicurella spicca la vittoria del campionato di serie C con il Foggia.

I piani mercato

In giornata di oggi Erra potrebbe avere qualche altro regalo. Puglisi ha confermato che rimpinguerà la difesa , con due giocatori di livello. L’intervento si è reso urgente visto che il reparto è diventato l’anello debole dei vallesi. Gli uomini mercato, oltre a piazzare i colpi promessi, tengono d’occhio diversi under. Puglisi ha promesso che, qualora gli scout annotassero sul taccuino il nome di giocatori con margini di crescita importanti, la proprietà non lesinerà sul futuro.