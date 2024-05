Almanacco del 6 Maggio 2024: Santi, Nati Famosi, Eventi Storici

Il 6 maggio è il 126º giorno del calendario gregoriano (il 127º negli anni bisestili). Mancano 239 giorni alla fine dell’anno.

Santi del giorno

Il 6 maggio si celebrano numerosi santi e beati, tra cui:

San Pietro Nolasco, Fondatore dei Mercedari

Beata Anna Rosa Gattorno, Vedova, Terziaria Francescana

Beato Bartolomeo Pucci-Franceschi, Sacerdote dei Frati Minori

Santa Benedetta di Roma, Vergine

Sant’ Edberto di Lindisfarne, Vescovo

Personaggi famosi nati in questo giorno

Tony Blair (1953-): Politico britannico, ex primo ministro.

Rubin Carter (1937-2014): Ex pugile statunitense, noto come “Hurricane”.

George Clooney (1961-): Attore statunitense, vincitore di numerosi premi, tra cui due Oscar.

Maximilien de Robespierre (1758-1794): Rivoluzionario francese, figura chiave della Rivoluzione francese.

Alessandra Ferri (1963-): Ballerina italiana, étoile internazionale.

Evento storico del giorno

Il 6 maggio del 1937, il dirigibile Hindenburg esplose a New Jersey, negli Stati Uniti, in uno dei più grandi disastri aerospaziali della storia. La tragedia causò la morte di 36 persone e il dirigibile, con una lunghezza di oltre 200 metri, fu distrutto in pochi secondi.

Aforisma del giorno

“Se fai sempre quello che hai sempre fatto, otterrai sempre quello che hai sempre avuto.” – Steven Hayes