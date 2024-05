Eboli, Maggio dei Libri: incontri culturali laboratori e connessioni nella centrale piazza della Repubblica

Presentato ufficialmente a Palazzo di Città prende il via domenica 19 il Maggio dei libri un cartellone di iniziative e di attività messo in piedi dall’assessorato alla Cultura retto da Lucilla Polito e che coinvolge diversi protagonisti per un percorso nel mondo contemporaneo, alternando linguaggi e temi, offrendo spunti e possibilità di dialogo, con autori affermati e giovani promesse. Per ogni incontro un giornalista del territorio dialogherà con l’autore, creando connessioni tra l’opera e il pubblico.

Al via anche la prima edizione del Festival delle lettrici e dei lettori che si svolge dal 30 maggio e il 1° giugno, nel solco della Scuola di Lettura, ed intende celebrare la passione della lettura con iniziative, incontri e spettacoli legati al mondo dei libri. Sì parte il 19 maggio.

Amedeo Colella studioso dei fenomeni antropologici legati alla napoletanità, con particolare riferimento alle eccellenze della cultura napoletana nei campi della lingua, della cultura, della gastronomia, della musica, poesia, cinema e tecnologia, presenta “Napoli 365”. A seguire e fino al prossimo 16 giugno appuntamenti culturali ed intrattenimento per grandi e piccoli nel solco della promozione della lettura e della cultura.