Dipendente di Poste Italiane a Salerno insignito della Stella al Merito del Lavoro

Un prestigioso riconoscimento per un dipendente di Poste Italiane della provincia di Salerno. Il direttore dell’ufficio postale centrale di Mercato San Severino, Giuseppe Posca, è stato insignito della Stella al Merito del Lavoro, un’onorificenza conferita dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Un’onorificenza al merito

Si tratta di un traguardo significativo per Posca, raggiunto dopo anni di dedizione e impegno al servizio di Poste Italiane.

L’onorificenza, conferita durante una cerimonia ufficiale alla presenza delle autorità locali, premia i meriti di perizia, laboriosità e buona condotta morale dimostrati da Posca nel corso della sua lunga carriera.

Un riconoscimento alla professionalità

“Ricevere questa onorificenza – ha dichiarato il direttore Posca – mi gratifica oltremisura. Se penso al lavoro svolto in questi anni di servizio e alla professionalità acquisita per tutti i ruoli occupati in azienda nel corso del cammino lavorativo, non posso che provare una indescrivibile felicità“.