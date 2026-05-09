Campionati Provinciali

Calcio, è tempo di playoff: per Gelbison, Battipagliese e Agropoli è dentro o fuori

Scatta l'ora dei playoff. Dalla Serie D alla Promozione, le sfide di Gelbison, Battipagliese e Agropoli: 90 minuti per sognare l’impresa o chiudere la stagione

Manuel Chiariello

Per alcune squadre è già tempo di vacanze, ma per altre è semplicemente il momento più carico di adrenalina dell’intero anno. Scatta l’ora dei playoff e per 90 minuti sarà dentro o fuori.

Serie D: La Gelbison a Caltanissetta

L’impegno più probante è senza dubbio quello che vedrà protagonista la Gelbison a Caltanissetta contro la Nissa seconda forza del girone di Serie D. La squadra di mister Agovino si è strameritata sul campo la possibilità di proseguire il proprio percorso con un ruolino di marcia impressionante che l’ha portata ad un risultato a dir poco inimmaginabile qualche mese fa. Una formazione che a dicembre si trovava in zona playout ha avuto la forza di reagire e cambiare sorti di un’intera stagione. Con i siciliani, a cui bastano due risultati su tre, servirà una vera impresa ma questa Gelbison è preparata a tutto.

Eccellenza: Battipagliese a caccia del pass nazionale

Finale regionale playoff di Eccellenza per la Battipagliese sul campo dell’Apice. Una finale annunciata visto il cammino delle due compagini che, fino alla fine, hanno dato del filo da torcere alla vittoriosa Ebolitana. I favori del pronostico pendono verso le zebrette. Una squadra in un buon momento di forma e con una rosa, sulla carta, superiore ai padroni di casa. L’Apice, però, ha smesso di vestire i panni da cenerentola da molto tempo diventando un team di tutto rispetto. Occhio anche al fattore campo.

Promozione: L’Agropoli tenta il colpaccio

Infine in Promozione l’Agropoli lancia la sfida all’Atletico Pagani in quel di Cava. I delfini sono obbligati alla vittoria per sognare l’Eccellenza, ma dinanzi avranno una delle squadre più in forma dell’intero girone. I ragazzi di mister Squillante saranno chiamati dunque ad una prova di forza straordinaria.

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