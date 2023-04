Cadavere di una donna trovato in un terreno nel salernitano: indagini in corso

In mattinata, a Castel San Giorgio, è stata rinvenuta una donna morta in un terreno di via Chiummariello, in località Aiello. I proprietari del terreno hanno trovato il cadavere in avanzato stato di decomposizione e hanno subito allertato le forze dell’ordine. La zona è stata immediatamente posta sotto sequestro.

Il riconoscimento del cadavere

La vittima potrebbe essere una donna di origini straniere, ed è probabile che sia deceduta già da diversi giorni prima di Pasqua. Al momento non è possibile stabilire l’identità della donna né le cause del decesso.

Indagini in corso sulla morte della donna

La polizia e i carabinieri stanno attualmente indagando sulla vicenda. Sono in corso gli accertamenti necessari per stabilire le cause della morte e per identificare la vittima. Non sono ancora emersi particolari che possano fornire indicazioni sul movente del delitto.

La comunità locale è sconvolta dalla notizia del ritrovamento del cadavere e si aspetta che le forze dell’ordine facciano luce sull’accaduto il prima possibile. Al momento, la zona del ritrovamento è stata isolata e il lavoro degli investigatori è in corso.