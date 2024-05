Ospedale di Polla: successo per il progetto “Super Mamma”, iniziativa del reparto di Ostetricia e Ginecologia

Il successo del progetto “Supermamma” nel reparto di Ostetricia e Ginecologia di Polla è un segno evidente della sua importanza e dell’accoglienza positiva da parte delle future mamme. Questo progetto non solo fornisce informazioni cruciali e supporto durante il percorso della gravidanza e del parto, ma crea anche un legame forte tra il personale medico e le famiglie che si preparano ad accogliere un nuovo membro.

L’iniziativa

La partecipazione di numerose coppie al primo incontro informativo, circa 30, dimostra quanto sia fondamentale essere ben preparati e supportati in questo momento così speciale della vita. Sono infatti circa 30 le future mamme ed i futuri papà che nella giornata di ieri hanno avuto la possibilità di conoscere il team medico, ostetrico ed infermieristico che seguirà il parto.

Il dirigente medico del reparto pollese, il Dott. Francesco De Laurentiis, ha sottolineato l’importanza del corretto counseling informativo e della sensibilizzazione sulla natalità e sul parto spontaneo. Grazie a iniziative come “Supermamma”, le future mamme possono sentirsi più sicure e supportate, facilitando il rapporto con gli operatori sanitari e garantendo un’esperienza positiva.

Il reparto di Ostetricia e Ginecologia

Con oltre 400 nascite registrate nel 2023, il reparto di Polla si conferma come punto di riferimento per le future mamme della zona del comprensorio valdianese, offrendo non solo professionalità e competenza, ma anche un’accoglienza calorosa e un supporto costante.

Il successo del progetto “Supermamma” è la conferma di quanto sia importante investire nella salute delle mamme e dei bambini, garantendo loro un inizio di vita positivo e sereno e quanto sia importante incontrare,