Oliveto Citra: “Nemora, fare rete per la valorizzazione del bosco e lo sviluppo della montagna”

L’evento

Un importante appuntamento aperto alla partecipazione della cittadinanza attiva si è svolto presso l’aula consiliare “Vincenzo Indelli” di Oliveto Citra alla presenza del Sindaco Carmine Pignata e dei massimi rappresentanti istituzionali del comune e della zone limitrofe tra cui il Sindaco di Campagna Biagio Luongo, Nunzio Senatore vice sindaco di Cava de Tirreni, Giovanni De Simone sindaco di Vietri sul Mare e consigliere Provinciale, Giuseppe Coglianese Presidente di Nemora.

Sono intervenuti Palmieri Raffaele- Il progetto; Luigi lavarone- Inquadramento e prospettive di Nemora; Mimmo Fernicola-La geologia dei Picentini Valerio Pisacane – La creazione del sistema Web Gis; Lullo Diamante – Le essenze forestali più significative; Angelo Pizzella – Le carcare e il casone di Montenero; Alessandro Di Nolfi – Il Sit Nemora.

Le conclusioni dopo gli interventi di illustri ospiti sono state affidate al consigliere regionale Michele Cammarano Presidente Commissione Aree Interne Regione Campania.

Un’occasione importante per coloro che da sempre dimostrano interesse nel conoscere da vicino le sfide e le opportunità legate alla valorizzazione del patrimonio boschivo.

Le dichiarazioni

«Il bosco, con la sua maestosa presenza e la sua ricchezza naturale, rappresenta un patrimonio inestimabile per le comunità montane. È in questo contesto che si colloca questa importante iniziativa volta a promuovere la consapevolezza e l’importanza della gestione sostenibile delle risorse forestali», dicono i volontari attivi della Pro Loco Oliveto Citra.

Le migliori pratiche per la gestione sostenibile dei boschi, la tutela della biodiversità e la promozione di attività economiche connesse al bosco, di questi e di altri temi si è trattato nell’ambito del l’appuntamento, una opportunità unica per approfondire le tematiche legate alla valorizzazione del territorio montano e per scoprire nuove prospettive di sviluppo.