Buongiorno da InfoCilento: servizi, contatti programmi tv sul Canale 79. 9 maggio: ucciso Aldo Moro

Il 9 maggio rappresenta una data di profonda transizione per la storia contemporanea, segnata da momenti di estremo sacrificio civile e dalla nascita di ideali di cooperazione internazionale che hanno ridefinito i confini politici dell’Europa.

Santi del giorno

In questa data la Chiesa cattolica commemora San Pacomio, abate e fondatore del cenobitismo, San Geronzio di Ficocle e il beato Forte Belpassi.

Nati e morti celebri

Tra le figure nate o scomparse in questa giornata si ricordano Howard Carter (1874), l’archeologo britannico che scoprì la tomba di Tutankhamon; l’attrice britannica Glenda Jackson (1936); il filosofo spagnolo José Ortega y Gasset (1883) e l’artista italiano Renato Pozzetto (1940). Per quanto riguarda le scomparse, il 9 maggio è indissolubilmente legato al ritrovamento del corpo di Aldo Moro (1978), statista italiano ucciso dalle Brigate Rosse, e alla morte di Peppino Impastato (1978), attivista siciliano ucciso dalla mafia. Si ricorda inoltre la morte del compositore Antonio Salieri (1825).

Eventi storici

Nel 1950 Robert Schuman presenta la sua proposta per la creazione di un’Europa organizzata, atto fondamentale per la nascita della futura Unione Europea. Nel 1960 gli Stati Uniti diventano il primo paese al mondo a legalizzare la pillola anticoncezionale per uso commerciale. Nel 1978, in uno dei giorni più bui della Repubblica Italiana, viene rinvenuto a Roma, in via Caetani, il cadavere di Aldo Moro all’interno di una Renault 4.

Giornata mondiale

Il 9 maggio si celebra la Giornata dell’Europa, istituita per ricordare la firma della Dichiarazione Schuman e promuovere la pace e l’unità nel continente. In Italia ricorre anche il Giorno della memoria dedicato alle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice.

Curiosità e citazione

I nati in questo giorno sono spesso associati a una grande determinazione e a una capacità fuori dal comune di riportare alla luce verità nascoste, proprio come dimostrato dalle scoperte di Howard Carter. Una citazione celebre attribuita a José Ortega y Gasset è: Io sono io e la mia circostanza; se non salvo essa, non salvo me stesso.

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