Buongiorno da InfoCilento: servizi, contatti programmi tv sul Canale 79. 8 maggio 1945: la Germania firma la resa

Il mese di maggio prosegue il suo corso portando con sé una data densa di significati storici, specialmente legati alla conclusione di conflitti mondiali e alla nascita di figure che hanno segnato la cultura popolare e scientifica. L’8 maggio si presenta come un crocevia tra la memoria della guerra e lo slancio verso la modernità cinematografica e letteraria.

Santi del giorno

In questa data la Chiesa cattolica commemora San Vittore il Moro, soldato e martire, e si celebra la Beata Vergine Maria del Soccorso. È inoltre il giorno dedicato a San Bonifacio IV, Papa, e a San Benedetto II, anch’egli Pontefice.

Nati celebri del giorno

In questa data sono nati personaggi che hanno lasciato un’impronta indelebile nel mondo dello spettacolo, della politica e del pensiero:

• Harry S. Truman (1884), 33º Presidente degli Stati Uniti d’America.

• Friedrich von Hayek (1899), economista e filosofo austriaco, Premio Nobel.

• Fernandel (1903), attore e comico francese, indimenticabile interprete di Don Camillo.

• Roberto Rossellini (1906), regista e sceneggiatore italiano, maestro del neorealismo.

• Romain Gary (1914), scrittore francese di origine lituana.

• Saul Bass (1920), designer e illustratore statunitense, celebre per i suoi titoli di testa cinematografici.

• Thomas Pynchon (1937), scrittore statunitense tra i massimi esponenti del postmodernismo.

• Keith Jarrett (1945), pianista e compositore jazz statunitense.

• Franco Baresi (1960), ex calciatore e dirigente sportivo italiano.

• Cristina Comencini (1956), regista e scrittrice italiana.

Morti celebri del giorno

Ricordiamo alcune personalità scomparse l’8 maggio:

• John Stuart Mill (1873), filosofo ed economista britannico.

• Gustave Flaubert (1880), scrittore francese, autore di Madame Bovary.

• Paul Gauguin (1903), pittore francese post-impressionista.

• Luigi Einaudi (1961), secondo Presidente della Repubblica Italiana.

• Gilles Villeneuve (1982), pilota automobilistico canadese di Formula 1.

• Robert A. Heinlein (1988), scrittore di fantascienza statunitense.

• Dirk Bogarde (1999), attore britannico.

Eventi storici principali

L’8 maggio è una data cardine per la storia europea e mondiale:

• 1886: Il farmacista John Stith Pemberton brevetta la Coca-Cola come rimedio per il mal di testa e la stanchezza ad Atlanta.

• 1945: Fine della seconda guerra mondiale in Europa. La Germania nazista firma la resa incondizionata, evento celebrato come il VE Day (Victory in Europe Day).

• 1970: I Beatles pubblicano il loro ultimo album, Let It Be, nel Regno Unito.

• 1978: Reinhold Messner e Peter Habeler raggiungono per la prima volta la cima dell’Everest senza l’ausilio di ossigeno supplementare.

Giornata mondiale

L’8 maggio si celebra la Giornata mondiale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa. La data è stata scelta per onorare la nascita di Henry Dunant, fondatore dell’organizzazione e primo Premio Nobel per la pace.

Curiosità e citazione

Chi nasce l’8 maggio è spesso caratterizzato da una forte determinazione e da un senso del dovere molto spiccato, tratti tipici dei nati sotto il segno del Toro. Sono persone che amano la stabilità ma possiedono una vena creativa che sanno canalizzare con pragmatismo. Una curiosità lega molti nati in questo giorno alla capacità di influenzare l’estetica visiva, come dimostrato dai lavori di Rossellini e Saul Bass.

Citazione del giorno: “La parola progresso non ha alcun senso finché ci sono bambini infelici.” (Albert Einstein)

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