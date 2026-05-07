Buongiorno da InfoCilento: servizi, contatti programmi tv sul Canale 79. 7 maggio: si celebra santa Flavia

Il 7 maggio si rivela una data densa di trasformazioni storiche e contributi artistici che hanno modellato la cultura contemporanea. Dalle scoperte geografiche alle rivoluzioni musicali, questo giorno celebra il genio umano e la memoria di eventi che hanno segnato il cammino della società civile.

Santi del giorno

In questa data la Chiesa cattolica commemora Santa Flavia Domitilla, martire del I secolo, e San Severo di Napoli, vescovo del IV secolo noto per il suo impegno nella comunità partenopea. Si ricorda inoltre il beato Alberto di Bergamo.

Nati celebri

Tra le personalità nate il 7 maggio figurano il compositore tedesco Johannes Brahms (1833), il musicista russo Pëtr Il’ič Čajkovskij (1840) e il filosofo scozzese David Hume (1711). Sul fronte italiano si ricordano l’attore e regista Raimondo Vianello (1922), l’esploratore e cartografo Amerigo Vespucci (1454) e il calciatore Gaetano Scirea (1953). In ambito cinematografico si segnalano il regista statunitense Gary Cooper (1901) e l’attrice argentina Eva Perón (1919).

Morti celebri

In questo giorno sono scomparsi il musicista italiano Antonio Salieri (1825), il filosofo tedesco Caspar David Friedrich (1840) e lo scrittore italiano Tommaso Landolfi (1979). Si ricorda inoltre la scomparsa dell’attore statunitense Douglas Fairbanks Jr. (2000).

Eventi storici

Nel 1824 a Vienna avviene la prima esecuzione assoluta della Nona Sinfonia di Ludwig van Beethoven, diretta dal compositore stesso nonostante la sua sordità. Nel 1915 il transatlantico britannico Lusitania viene affondato da un sottomarino tedesco durante la prima guerra mondiale, causando oltre mille vittime. Nel 1945, a Reims, la Germania nazista firma la resa incondizionata alle forze alleate, ponendo fine ai combattimenti in Europa per la seconda guerra mondiale. Nel 1998 la Apple presenta l’iMac, computer che segnerà il rilancio dell’azienda di Cupertino.

Giornata mondiale

Il 7 maggio non è stabilmente associato a una singola ricorrenza fissa universale del calendario ONU, tuttavia è spesso la data in cui cade la Giornata mondiale dell’asma, organizzata dalla Global Initiative for Asthma per sensibilizzare sulla cura di questa patologia respiratoria.

Curiosità sui nati del giorno

Coloro che nascono il 7 maggio sembrano avere una connessione innata con l’armonia e la precisione. È curioso notare come questa data abbia dato i natali a giganti della musica come Brahms e Čajkovskij, entrambi celebri per la loro capacità di tradurre emozioni complesse in strutture matematiche perfette. Spesso i nati in questo giorno mostrano un forte senso del dovere unito a una vena poetica e malinconica.

Citazione del giorno

La bellezza delle cose esiste nella mente di chi le osserva. (David Hume)

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