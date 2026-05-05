Buongiorno da InfoCilento: servizi, contatti programmi tv sul Canale 79. 5 maggio: parte la spedizione dei Mille

Benvenuti all’almanacco del 5 maggio. Questa data è profondamente impressa nella memoria collettiva, sospesa tra il declino di imperi leggendari e la nascita di icone moderne. È il giorno in cui il mondo si è fermato per la morte di Napoleone Bonaparte, ma è anche il giorno che ha visto nascere menti che hanno rivoluzionato la filosofia, la musica e la scienza. Un incrocio di destini che attraversa i secoli, dai campi di battaglia alle vette del pensiero.

Santi celebrati il 5 maggio

La Chiesa cattolica commemora oggi diversi testimoni della fede:

San Gottardo di Hildesheim, vescovo e protettore delle partorienti

Sant’Irene (Erina) da Lecce, vergine e martire

Sant’Angelo da Gerusalemme (di Sicilia), martire carmelitano

San Geronzio, vescovo di Ficocle (Cervia)

San Teodoro di Bologna, vescovo

San Mauronto, abate e diacono

San Sacerdote di Limoges, vescovo

Nati il 5 maggio

Ecco i principali protagonisti nati in questa data, eccellenze italiane e figure che hanno segnato la storia mondiale:

Karl Marx (1818), filosofo e sociologo tedesco, autore del Capitale

Søren Kierkegaard (1813), filosofo e teologo danese, padre dell’esistenzialismo

Nellie Bly (1864), giornalista statunitense, pioniera del giornalismo investigativo

Serse Cosmi (1958), allenatore di calcio italiano

Enzo Miccio (1971), conduttore televisivo e wedding planner italiano

Adele (1988), cantautrice britannica di fama internazionale

Tyrone Power (1914), attore statunitense, icona del cinema classico

Emanuele Giaccherini (1985), ex calciatore italiano

Chris Brown (1989), cantante e ballerino statunitense

Henry Cavill (1983), attore britannico celebre per il ruolo di Superman

Morti il 5 maggio

Personaggi illustri che hanno lasciato un vuoto nel mondo della politica, dello sport e della cultura:

Napoleone Bonaparte (1821), imperatore dei francesi, esiliato a Sant’Elena

Gino Bartali (2000), leggendario ciclista italiano e Giusto tra le nazioni

Bobby Sands (1981), attivista e politico irlandese, morto durante uno sciopero della fame

Nando Martellini (2004), celebre giornalista e telecronista sportivo italiano

Alberto Savinio (1952), scrittore, pittore e compositore italiano

Pietro Scaglione (1971), magistrato italiano vittima della mafia

Bret Harte (1902), scrittore e poeta statunitense

Eventi del 5 maggio

Le tappe fondamentali della storia e della società accadute in questo giorno:

1821: Napoleone Bonaparte muore in esilio sull’isola di Sant’Elena.

1860: Parte da Quarto la Spedizione dei Mille guidata da Giuseppe Garibaldi.

1946: In Italia viene giocata la prima schedina della SISAL, antesignana del Totocalcio.

1949: Viene istituito il Consiglio d’Europa con la firma del Trattato di Londra.

1971: Il magistrato Pietro Scaglione viene ucciso a Palermo da un commando mafioso.

1981: Bobby Sands muore nel carcere di Maze dopo 66 giorni di sciopero della fame.

2000: Il film Il Gladiatore di Ridley Scott esce nelle sale cinematografiche.

2002: La Juventus vince il suo 26° scudetto in una storica ultima giornata di campionato, superando l’Inter.

Giornata mondiale

Il 5 maggio si celebrano diverse ricorrenze internazionali:

Giornata mondiale dell’igiene delle mani, promossa dall’OMS per sensibilizzare sull’importanza della prevenzione delle infezioni.

Giornata internazionale delle ostetriche, per onorare il lavoro fondamentale di queste professioniste nella salute materna.

Giornata mondiale della lingua portoghese, istituita dall’UNESCO.

Curiosità e citazione

Chi nasce il 5 maggio è sotto il segno del Toro. I nati in questo giorno sono spesso dotati di una grande forza di volontà e di una spiccata capacità di analisi, proprio come dimostrato dai grandi filosofi nati oggi. Hanno una personalità carismatica e spesso diventano punti di riferimento nei loro campi. Una curiosità legata a questo giorno riguarda la “prima schedina”: il costo era di 30 lire e il primo vincitore fu un impiegato romano che si aggiudicò ben 463.000 lire.

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