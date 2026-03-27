Buongiorno da InfoCilento: servizi, contatti programmi tv sul Canale 79. 27 marzo: la preghiera solitaria in piazza San Pietro

Benvenuti all’appuntamento con l’Almanacco di oggi. Il 27 marzo ci accoglie in una giornata densa di celebrazioni spirituali, talenti straordinari e momenti che hanno segnato profondamente la cultura mondiale, ricordandoci quanto l’arte e la memoria siano pilastri fondamentali della nostra società.

Santi del giorno

In questa data la Chiesa cattolica ricorda San Ruperto, vescovo di Worms e Salisburgo, considerato l’apostolo della Baviera e dell’Austria. Si celebrano inoltre Sant’Augusta di Serravalle, vergine e martire, e il Beato Francesco Faà di Bruno, sacerdote e scienziato torinese.

Nati il 27 marzo

Wilhelm Conrad Röntgen (1845) fisico tedesco; Georges Eugène Haussmann (1809) urbanista francese; Ludwig Mies van der Rohe (1886) architetto tedesco; Gloria Swanson (1899) attrice statunitense; Quentin Tarantino (1963) regista e sceneggiatore statunitense; Giuseppe Tornatore (1956) regista italiano; Mariah Carey (1970) cantante statunitense; Manuel Neuer (1986) calciatore tedesco; Gianpaolo Bellini (1980) calciatore italiano; Fergie (1975) cantante statunitense; Maria Schneider (1952) attrice francese; Cesare Cremonini (1980) cantautore italiano.

Morti il 27 marzo

Giambattista Tiepolo (1770) pittore italiano; Papa Gregorio XI (1378) ultimo pontefice francese; Stendhal (1842) scrittore francese; Jules Verne (1905) scrittore francese; Giulietta Masina (1994) attrice italiana; Elizabeth Taylor (2011) attrice statunitense; Johan Cruijff (2016) calciatore e allenatore olandese; Vigor Bovolenta (2012) pallavolista italiano.

Eventi principali

Nel 196 a.C. viene emanato il Decreto di Menfi, inciso sulla celebre Stele di Rosetta, fondamentale per la decifrazione dei geroglifici egizi. Nel 1975 esce nelle sale italiane Fantozzi, il primo film della saga dedicata al celebre ragioniere interpretato da Paolo Villaggio. In tempi più recenti, il 27 marzo 2020, Papa Francesco prega in una Piazza San Pietro deserta e sferzata dalla pioggia per la fine della pandemia di COVID-19, in un momento storico carico di emozione per il mondo intero.

Giornata mondiale

Oggi ricorre la Giornata Mondiale del Teatro, istituita nel 1961 dall’International Theatre Institute per celebrare l’importanza delle arti sceniche e il loro ruolo di ponte tra le diverse culture.

Curiosità sui nati oggi

Chi nasce il 27 marzo cade sotto il segno dell’Ariete. Sono persone dotate di un’energia creativa straripante, come dimostrano i geni del cinema Tarantino e Tornatore nati proprio oggi. Spesso possiedono un carisma naturale che li spinge a voler lasciare un segno indelebile nel mondo attraverso la bellezza o l’innovazione.

Citazione del giorno

Il teatro è un tempio dove non entra mai il sole. Si lavora sempre con poca luce, nel silenzio più assoluto; il testo va rispettato nelle sue virgole, va approfondito, perché tutto è nella parola. (Marcello Mastroianni)

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