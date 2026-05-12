Buongiorno da InfoCilento: servizi, contatti programmi tv sul Canale 79. 12 Maggio: l’Italia sceglie il divorzio

Il 12 maggio si colloca nel cuore della primavera, un giorno che storicamente ha segnato passaggi fondamentali nel campo dei diritti umani, della scienza e dell’esplorazione. È una data simbolica che invita alla cura del prossimo e alla celebrazione del genio creativo e analitico.

Santi del giorno

Oggi la Chiesa cattolica celebra San Pancrazio martire, giovane difensore della fede vissuto nel IV secolo. Si ricordano inoltre i Santi Nereo e Achilleo, martiri a Roma, e San Leopoldo Mandic, frate cappuccino noto per la sua instancabile dedizione al sacramento della confessione.

Nati celebri del 12 maggio

In questa data sono nate personalità che hanno rivoluzionato i propri ambiti di appartenenza:

Florence Nightingale (1820), infermiera britannica e fondatrice dell’assistenza infermieristica moderna.

(1820), infermiera britannica e fondatrice dell’assistenza infermieristica moderna. Katharine Hepburn (1907), iconica attrice statunitense, vincitrice di quattro premi Oscar.

(1907), iconica attrice statunitense, vincitrice di quattro premi Oscar. Marco Bellocchio (1939), regista e sceneggiatore italiano tra i più influenti del cinema contemporaneo.

(1939), regista e sceneggiatore italiano tra i più influenti del cinema contemporaneo. Gabriel Fauré (1845), compositore e organista francese.

(1845), compositore e organista francese. Massimo Recalcati (1959), psicoanalista e saggista italiano.

(1959), psicoanalista e saggista italiano. Rami Malek (1981), attore statunitense, noto per l’interpretazione di Freddie Mercury in Bohemian Rhapsody.

(1981), attore statunitense, noto per l’interpretazione di Freddie Mercury in Bohemian Rhapsody. Marcelo (1988), calciatore brasiliano, leggenda del Real Madrid.

Morti celebri del 12 maggio

Ricordiamo oggi alcune figure di rilievo scomparse in questo giorno:

Luigi Vanvitelli (1773), architetto italiano, celebre per aver progettato la Reggia di Caserta.

(1773), architetto italiano, celebre per aver progettato la Reggia di Caserta. August von Mackensen (1945), generale tedesco della prima guerra mondiale.

(1945), generale tedesco della prima guerra mondiale. Mia Martini (1995), straordinaria cantante italiana, voce tra le più intense della musica leggera.

(1995), straordinaria cantante italiana, voce tra le più intense della musica leggera. Joris-Karl Huysmans (1907), scrittore francese, esponente del decadentismo.

(1907), scrittore francese, esponente del decadentismo. Robert Rauschenberg (2008), artista statunitense, figura chiave della Pop Art.

Eventi storici principali

Il 12 maggio è stato testimone di avvenimenti che hanno cambiato il corso della storia e della cultura:

1881 : La Tunisia diventa un protettorato francese con la firma del Trattato del Bardo.

: La Tunisia diventa un protettorato francese con la firma del Trattato del Bardo. 1926 : L’esploratore Roald Amundsen, a bordo del dirigibile Norge, sorvola per la prima volta il Polo Nord.

: L’esploratore Roald Amundsen, a bordo del dirigibile Norge, sorvola per la prima volta il Polo Nord. 1948 : Luigi Einaudi viene eletto secondo Presidente della Repubblica Italiana.

: Luigi Einaudi viene eletto secondo Presidente della Repubblica Italiana. 1974 : In Italia si vota per il referendum sul divorzio: la maggioranza dei cittadini sceglie di mantenere la legge che ne permette lo scioglimento.

: In Italia si vota per il referendum sul divorzio: la maggioranza dei cittadini sceglie di mantenere la legge che ne permette lo scioglimento. 2008: Un devastante terremoto di magnitudo 7.9 colpisce la provincia del Sichuan, in Cina, causando decine di migliaia di vittime.

Giornata mondiale

Il 12 maggio si celebra la Giornata internazionale dell’infermiere, istituita per onorare il contributo fondamentale degli infermieri alla società e per commemorare la nascita di Florence Nightingale. Ricorre inoltre la Giornata mondiale della sindrome da fatica cronica e della fibromialgia, volta a sensibilizzare l’opinione pubblica su queste patologie.

Curiosità e citazione

Chi nasce il 12 maggio è spesso dotato di una determinazione ferrea e di una naturale inclinazione per l’organizzazione e il servizio verso gli altri. Queste persone tendono a possedere un’eleganza innata e una capacità critica molto sviluppata, che le porta a eccellere in carriere legate alla medicina, alle arti o alla gestione pubblica.

Citazione del giorno: “L’infermiera deve essere una persona che impara costantemente.” (Florence Nightingale)

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